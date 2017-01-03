Дубль Тарасенко помог "Сент-Луису" победить "Чикаго" в "Зимней классике"

"Сент-Луис" нанес поражение "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1. Первой звездой встречи признана российский форвард "Блюз" Владимир Тарасенко, оформивший дубль. В его активе теперь 18 голов в этом сезоне. В составе "Блэкхокс" результативной передачей отметился нападающий Артемий Панарин.

"Зимняя классика" проходила на 45-тысячной бейсбольной арене Busch Stadium.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" – "Чикаго" – 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Голы: Кемпны – 2 (ПАНАРИН, Кит), 1:02 – 0:1. Берглунд – 6 (Боумистер, Стин), 27:45 – 1:1. ТАРАСЕНКО – 17, 52:05 – 2:1. ТАРАСЕНКО – 18 (Лехтеря, Фаббри), 53:58 – 3:1. Стин – 4 (п.в.), 58:46 – 4:1.

Вратари: Аллен – Кроуфорд (56:47 – 58:46).

Штраф: 6 – 8.

Броски: 35 (8+15+12) – 23 (6+11+6).

Наши: Тарасенко (15:49/9/+2), Якупов – Анисимов (20:09/2/0), Панарин (20:25/0/0).

Сент-Луис. Busch Stadium.