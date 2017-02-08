Дубль Тарасенко и дебютная шайба Барбашева помогли "Сент-Луису" обыграть "Оттаву"

"Сент-Луис" на выезде разгромил "Оттаву" в рамках регулярного чемпионата НХЛ - 6:0. В составе гостей два гола забил Владимир Тарасенко, которй провел на площадке 17 минут 6 секунд. Еще один россиянин Иван Барбашев забросил дебютную шайбу в своем шестом матче в лиге.

"Коламбус" в овертайме обыграл "Детройт" - 3:2. Вратарь Сергей Бобровский в этом поединке отразил 24 броска из 26.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Оттава" - "Сент-Луис" - 0:6 (0:0, 0:2, 0:4)

Голы: Пяйярви-Свенссон - 2 (Шаттенкирк), 21:51 - 0:1. ТАРАСЕНКО - 24 (Штястны, Перрон), 26:46 - 0:2. Берглунд - 13 (бол., Агостино, Перрон), 41:46 - 0:3. Стин - 11 (Штястны), 50:43 - 0:4. ТАРАСЕНКО - 25 (Стин, Парэйко), 53:49 - 0:5. БАРБАШЕВ - 1, 55:01 - 0:6.

Вратари: Хэммонд - Аллен.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 30 (5+11+14) - 30 (13+7+10).

Наши: - - Тарасенко (17:06/4/3), Барбашев (11:06/2/1).

Оттава. Canadian Tire Centre (Scotiabank Place).

"Детройт" - "Коламбус" - 2:3 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Дженсен - 2 (Ларкин, Шихан), 3:22 - 1:0. Дубински - 7 (Дженнер), 9:20 - 1:1. Аткинсон - 26 (Дубински, Джонсон), 15:56 - 1:2. Ванек - 13 (бол., Абделькадер, Грин), 29:00 - 2:2. Джонс - 10 (Дубински), 63:22 - 2:3.

Вратари: Мразек - БОБРОВСКИЙ.

Штраф: 13 - 13.

Броски: 26 (14+7+3+2) - 27 (10+8+6+3).

Наши: - - -.

Детройт. Joe Louis Arena.