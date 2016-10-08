Дубль Свечникова принес "Детройту" победу над "Торонто"

"Детройт" в предсезонном матче обыграл "Торонто" со счетом 2:1. Дубль в составе "Ред Уингз" в этой встрече оформил россиянин Евгений Свечников. 19-летний форвард отличился на 5-й и 25-й минутах поединка. Шайбу в составе "Мэйпл Лифс" забросил Брендан Лейпсик.

Напомним, "Детройт" выбрал Свечникова на драфте 2015 года. В прошлом сезоне россиянин выступал в составе команды главной юниорской хоккейной лиги Квебека "Кейп-Бретон Скриминг Иглз", где в 50 матчах набрал 79 (32+47) очков. Также играл за "Гранд-Рапидс Гриффинс" в АХЛ. На его счету одна результативная передача в двух матчах плей-офф. Первую шайбу за "Детройт" забросил в предсезонном матче против "Питтсбурга" (4:2).

НХЛ

Предсезонный матч

"Детройт" - "Торонто" - 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)