Дубль Стаала принес "Миннесоте" победу над "Торонто"

"Миннесота" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победила "Торонто" – 3:2. В составе "Уайлд" дублем отметился нападающий Эрик Стаал.

Защитник "Мэйпл Ливз" Никита Зайцев провел на льду 22 минуты 11 секунд и завершил встречи с коэффициентом полезности "-1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Миннесота" – "Торонто" – 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

Голы: Полак - 1 (Гардинер, Комаров), 29:13 - 0:1. Стаал - 2 (Койл, Дамба), 30:09 - 1:1. Мэттьюс - 5 (бол., Нюландер, Кадри), 35:28 - 1:2. Дэлпи - 1 (Нидеррайтер, Бродин), 42:27 - 2:2. Стаал - 3 (Паризе, Сутер), 51:53 - 3:2.

Вратари: Дубник - Энрот (58:04 - 59:05, 59:24).

Штраф: 6 - 6.

Броски: 27 (5+13+9) - 33 (11+12+10).

Наши: - - Зайцев (22:11/0/-1).

21 октября. Тампа. Amalie Arena.