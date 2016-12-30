Дубль Спунера принес "Бостону" волевую победу над "Баффало"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Бостон" в гостях обыграл "Баффало" со счетом 4:2. Отметим, что "Сэйбрз" вели по ходу встречи со счетом 2:0. Дублем в составе "Брюинз" отметился нападающий Райан Спунер.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Баффало" – "Бостон" – 2:4 (2:0, 0:2, 0:2)

Голы: Фолиньо – 5 (Айкел, Мулсон), 1:32 – 1:0. Окпосо – 10 (бол., Мулсон, Райнхарт), 18:10 – 2:0. Бержерон – 6 (Маршан, Краг), 23:20 – 2:1. Крейчи – 8 (бол., Ватрано), 36:13 – 2:2. Спунер – 6 (Крейчи, Ватрано), 56:07 – 2:3. Спунер – 7 (п.в.), 59:08 – 2:4.

Вратари: Ленер (58:41 – 59:08) – Раск.

Штраф: 17 – 29.

Броски: 33 (16+10+7) – 38 (9+16+13).

Наши: Куликов – Худобин.

30 декабря. Баффало. KeyBank Center.