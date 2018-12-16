Дубль Спронга принес "Анахайму" победу над "Коламбусом"

"Анахайм" обыграл "Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 2:1 в овертайме. Дубль в этой встрече на счету нападающего Даниэля Стронга.

Вратарь "Блю Джэкетс" Сергей Бобровский отразил 35 бросков из 37-ти. Нападающий Артемий Панарин провел 24 минуты 49 секунд, завершив встречу с показателем "-2".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" - "Анахайм" - 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Нутиваара - 4 (Дженнер), 12:06 - 1:0. Спронг - 2 (Мэнсон), 15:56 - 1:1. Спронг - 3 (Хенрик), 61:19 - 1:2.

Вратари: Бобровский - Гибсон.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 37 (11+10+16+0) - 22 (7+7+7+1).

Наши: Панарин (24.49/5/-2) - -.

16 декабря. Коламбус. Nationwide Arena.