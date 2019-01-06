Дубль Смита помог "Нэшвиллу" обыграть "Монреаль"

"Монреаль" на своем льду проиграл "Нэшвиллу" в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:4). Дублем в составе победителей отметился Крэйг Смит.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Монреаль" - "Нэшвилл" - 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Голы: Смит - 13 (Суббан, Экхольм), 10:44 - 0:1. Экхольм - 4 (Гримальди, Ярнкрок), 19:24 - 0:2. Уэбер - 6 (Котканиеми), 32:47 - 1:2. Смит - 14 (Суббан, Фиала), 33:05 - 1:3. Арвидссон - 12 (п.в.), 59:15 - 1:4.
Вратари: Прайс (57:00 - 59:15) - Сарос.
Штраф: 4 - 2.
Броски: 28 (11+9+8) - 32 (16+11+5).
6 января. Монреаль. Centre Bell.
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