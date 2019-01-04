Дубль Скиннера помог "Баффало" обыграть "Флориду"

"Баффало" обыграл "Флориду" (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей дубль сделал Джефф Скиннер.

Также отличились Тейдж Томпсон и Сэм Райнхарт. У гостей в активе Фрэнка Ватрано, Майка Хоффмана и Александра Баркова.

На данный момент "Баффало" с 60 очками занимает шестое место в Всоточной конференции. У "Флориды" 40 очков и 11-я позиция.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Баффало" - "Флорида" - 4:3 (2:0, 0:1, 2:2)

Голы: Скиннер - 27 (Райнхарт), 4:42 - 1:0. Томпсон - 5 (Соботка, Шири), 7:15 - 2:0. Ватрано - 11 (Сивиур), 33:42 - 2:1. Райнхарт - 9 (Пилут, Богосян), 41:20 - 3:1. Хоффман - 19 (бол., Барков, Юбердо), 52:15 - 3:2. Скиннер - 28, 56:14 - 4:2. Барков - 16 (Яндл, Экблад), 58:31 - 4:3.

Вратари: Улльмарк - Луонго (57:08 - 58:31, 58:47).

Штраф: 6 - 6.

Броски: 33 (12+11+10) - 38 (10+13+15).

Наши: - - Дадонов (20.44/2/-1), Киселевич (11.35/0/0).

4 января. Баффало. KeyBank Center.

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