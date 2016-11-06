Дубль Сетогучи помог "Кингз" разгромить "Калгари"

"Лос-Анджелес" нанес крупное поражение "Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:0. Первая звезда встречи форвард "Кингз" Девин Сетогучи, ставший автором дубля.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Лос-Анджелес" – "Калгари" – 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
Голы: Картер – 3 (Кинг), 19:01 – 1:0. Сетогучи – 1 (Дауд, Браун), 19:46 – 2:0. Клиффорд – 1 (Шор), 28:11 – 3:0. Сетогучи – 2 (Браун), 36:09 – 4:0. Льюис – 2 (Даути), 41:12 – 5:0.
Вратари: Будай – Эллиотт.
Штраф: 6 – 6.
Броски: 39 (15+15+9) – 24 (5+7+12).
Лос-Анджелес. Staples Center.