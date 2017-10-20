Дубль Сергачева помог "Тампе" обыграть "Коламбус"

"Тампа-Бэй" в гостях обыграла "Коламбус" со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Блю Джэкетс" прервали свою победную серию из четырех игр кряду.

В составе "Молний" дубль оформил защитник Михаил Сергачев. Отметим, что 19-летний хоккеист забросил свои первые шайбы в лиге. На счету россиянина 6 (2+4) очков в 8 матчах сезона.

Две голевые передачи сделал нападающий Никита Кучеров, одна передача на счету Владислава Наместникова. Отметим, что в этой встрече прервалась голевая серия Кучерова, состоявшая из семи матчей. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский оформил свой первый матч на ноль в этом сезоне. Россиянин отразил 43 броска по своим воротам.

Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин провел в этой встрече 23 минуты, за которые нанес 6 бросков по воротам и заработал показатель полезности "-1". Голкипер Сергей Бобровский отразил 19 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" – "Тампа-Бэй" – 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)