Дубль Сергачева помог "Тампе" обыграть "Коламбус"

"Тампа-Бэй" в гостях обыграла "Коламбус" со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Блю Джэкетс" прервали свою победную серию из четырех игр кряду.
В составе "Молний" дубль оформил защитник Михаил Сергачев. Отметим, что 19-летний хоккеист забросил свои первые шайбы в лиге. На счету россиянина 6 (2+4) очков в 8 матчах сезона.
Две голевые передачи сделал нападающий Никита Кучеров, одна передача на счету Владислава Наместникова. Отметим, что в этой встрече прервалась голевая серия Кучерова, состоявшая из семи матчей. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский оформил свой первый матч на ноль в этом сезоне. Россиянин отразил 43 броска по своим воротам.
Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин провел в этой встрече 23 минуты, за которые нанес 6 бросков по воротам и заработал показатель полезности "-1". Голкипер Сергей Бобровский отразил 19 бросков по своим воротам.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Коламбус" – "Тампа-Бэй" – 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Коламбус Блю Джэкетс
- Сергей Бобровский
- НХЛ
- Артемий Панарин
- Никита Кучеров
- Владислав Наместников
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
- Михаил Сергачев
.BattleFish.
В звездах дня сплошь россияне, что не может не радовать! 43 сейва и сухарь Уаси, дубль Сергачева и 8 игр с очками у Кучерова! Болты единственный клуб где ВСЕ русские вносят большой вклад в победу, надеюсь в ПО будет тоже самое! ЗЫ Панарин по моему единственный в Коламбусе кто умеет играть в хоккей!))) ЗЫ2 Куч реально монстрило, сильнее Стемкоса, который после травм потяжелел и стал менее подвижным и активным! Никита везде, шоколадные передачи, опасные броски, отборы шайб в стиле Даца, умница просто!
04:41
mitchelll
Тройка лучших игроков матча смотрелась феерично!!Сергачёв-Василевский-Кучеров.
04:35