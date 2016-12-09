Дубль Райана принес "Каролине" победу над "Лос-Анджелесом"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Лос-Анджелес" уступил "Каролина" - 1:3. В этой встрече дублем в составе "Харрикейнз" отличился нападающий Дерек Райан. Отметим, что данное поражение для "Кингз" стало вторым подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" - "Каролина" - 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы: Райан - 2 (Нестрашил, Фольк), 17:51 - 0:1. Райан - 3 (мен., Макгинн, Славин), 33:13 - 0:2. Макгинн - 1 (Раск, Ди Джузеппе), 44:20 - 0:3. Даути - 5 (Габорик, Тоффоли), 52:50 - 1:3.

Вратари: Заткофф (58:36) - Уорд.

Штраф: 0 - 6.

Броски: 22 (5+12+5) - 18 (6+7+5).

9 декабря. Лос-Анджелес. Staples Center.