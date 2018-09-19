06:17 | Хоккей — НХЛ

Дубль Радулова принес "Далласу" победу над "Сент-Луисом"

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"Даллас" обыграл "Сент-Луис" в контрольном матче (5:3). Российский нападающий "Старз" Александр Радулов отметился двумя голами, а его одноклубник и соотечественник Валерий Ничушкин сделал голевую передачу.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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