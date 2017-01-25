Дубль Радулова помог "Монреалю" победить "Калгари"

"Монреаль" нанес поражение "Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:1. В составе "Канадиенс" дубль оформил российский форвард Александр Радулов. В активе 30-летнего хоккеиста теперь 37 (12+25) очков в этом сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" – "Калгари" – 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Голы: Шоу - 7 (Андригетто, Питри), 19:17 - 1:0. Плеканец - 7 (мен.), 24:53 - 2:0. РАДУЛОВ - 11 (бол., Болье, Уэбер), 29:02 - 3:0. Карр - 2 (Митчелл, Прайс), 48:08 - 4:0. РАДУЛОВ - 12 (бол., Плеканец, Шоу), 56:07 - 5:0. Беннетт - 10 (бол., Ткачак, Д. Хэмилтон), 59:58 - 5:1.

Вратари: Прайс - Джонсон.

Штраф: 12 - 8.

Броски: 20 (7+6+7) - 31 (11+11+9).

Наши: Емелин (22:05/0/+1), Радулов (18:16/2/0) - -

Монреаль. Centre Bell.