Дубль Проворова принес "Филадельфии" победу над "Чикаго", несмотря на шайбу Панарина

"Филадельфия" обыграла "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1. Две шайбы в этой встрече забросил форвард "Флайерз" Иван Проворов. В составе "Блэкхокс" отличился нападающий Артемий Панарин, который забил с передачи Артема Анисимова.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" - "Чикаго" - 3:1 (0:1, 3:0, 0:0)

Голы: ПАНАРИН - 9 (АНИСИМОВ, Кейн), 3:44 - 0:1. ПРОВОРОВ - 2 (Казинс, Ванде Вельде), 23:02 - 1:1. ПРОВОРОВ - 3 (Раффль), 23:33 - 2:1. Шенн - 4 (Конекны), 28:37 - 3:1.

Вратари: Мэйсон - Дарлинг (58:28).

Штраф: 2 - 6.

Броски: 30 (16+8+6) - 27 (6+13+8).

Наши: Проворов - Анисимов, Панарин.

Филадельфия. Wells Fargo Center.