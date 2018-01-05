Дубль Проворова помог "Филадельфии" обыграть "Айлендерс"

"Филадельфия" победила "Айлендерс" со счетом 6:4 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Островитяне" потерпели уже четвертое поражение кряду.

В составе победителей 3 (2+1) очка набрал защитник Иван Проворов. Он провел на льду 21 минуту, нанес четыре броска по воротам и заработал показатель полезности "+2". В этом сезоне он набрал уже 18 (7+11) очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" – "Айлендерс" – 6:4 (1:1, 4:1, 1:2)

Голы: Кутюрье - 19 (бол., Ворачек, Жиру), 8:38 - 1:0. Клаттербак - 5 (Ледди, Зайденберг), 15:37 - 1:1. Раффль - 7 (ПРОВОРОВ, Гостисбеер), 21:36 - 2:1. Симмондс - 13 (Хегг, Уил), 22:16 - 3:1. ПРОВОРОВ - 6 (бол., Патрик, Мэннинг), 26:24 - 4:1. Клаттербак - 6 (Принс, Зайденберг), 32:26 - 4:2. Конекны - 5 (Кутюрье), 33:56 - 5:2. Таварес - 22 (бол., Ледди, Барзал), 46:02 - 5:3. Пулок - 3, 54:35 - 5:4. ПРОВОРОВ - 7 (бол., п.в., Жиру, Ворачек), 59:47 - 6:4.

Вратари: Эллиотт - Грайсс (59:21 - 59:47).

Штраф: 29 - 37.

Броски: 32 (11+14+7) - 31 (6+8+17).

Наши: Проворов (21:50/4/+1) - -.

5 января. Филадельфия. Wells Fargo Center.