Дубль Перро помог "Виннипегу" обыграть "Сан-Хосе"

"Виннипег" обыграл "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:1. Дубль в этой встрече сделал нападающий "Джетс" Матье Перро. Защитник Дмитрий Куликов отыграл 18 минут 35 секунд и завершил игру с показателем "+1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Виннипег" - "Сан-Хосе" - 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Голы: Хендрикс - 4 (Армиа, Копп), 12:42 - 1:0. Дане - 2 (Трауба, Копп), 31:03 - 2:0. Кутюр - 16 (бол., Павелски, Бернс), 34:47 - 2:1. Перро - 11 (бол., Уилер, Майерс), 39:02 - 3:1. Перро - 12 (п.в., Майерс), 56:48 - 4:1.

Вратари: Хеллебайк - Джонс (56:30 - 56:48).

Штраф: 13 - 11.

Броски: 30 (9+12+9) - 32 (12+15+5).

Наши: Куликов (18:35/1/1) - -.

Виннипег. Bell MTS Place.