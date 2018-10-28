Дубль Панарина принес "Коламбусу" победу над "Баффало"

"Коламбус" обыграл "Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:4 в овертайме. Победная шайба на счету нападающего Артемия Панарина.

Россиянин провел на льду 19 минут. Всего на его счету 3 (2+1) очка в этой встрече.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" - "Баффало" - 5:4 ОТ (1:2, 3:0, 0:2, 1:0)

Голы: Окпосо - 3 (Томпсон, Нельсон), 1:38 - 0:1. Дюбуа - 3 (Панарин), 8:37 - 1:1. Скиннер - 6 (Маккейб, Айкел), 14:11 - 1:2. Панарин - 4 (Дюбуа, Аткинсон), 21:34 - 2:2. Аткинсон - 5 (Нэш, Веренски), 36:42 - 3:2. Аткинсон - 6 (Фолиньо, Харрингтон), 37:13 - 4:2. Поминвилль - 5 (Айкел, Маккейб), 42:32 - 4:3. Миттельштадт - 1 (бол., Поминвилль, Скиннер), 44:30 - 4:4. Панарин - 5 (Дюбуа), 60:31 - 5:4.

Вратари: Корписало - Улльмарк.

Штраф: 10 - 6.

Броски: 37 (12+16+8+1) - 38 (17+8+13+0).

Наши: Панарин (19:03/6/2) - -.

28 октября. Коламбус. Nationwide Arena.