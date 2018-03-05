Дубль Панарина помог "Коламбусу" обыграть "Сан-Хосе"

"Коламбус" на выезде переиграл "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2). Двумя заброшенными шайбами в составе гостей отметился российский нападающий Артемий Панарин.
Ворота "Блю Джекетс" защищал Сергей Бобровский, который отразил 33 броска.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Сан-Хосе" – "Коламбус" – 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)
Голы: Фолиньо – 14 (Колверт, Джонсон), 9:12 – 0:1. Милано – 11 (Дженнер, Бьоркстранд), 18:01 – 0:2. ПАНАРИН – 19 (Коул, Аткинсон), 25:32 – 0:3. Донской – 12 (Демело, Кейн), 38:22 – 1:3. Кейн – 21 (Павелски), 50:04 – 2:3. ПАНАРИН – 20 (п.в., Дюбуа), 59:07 – 2:4.
Вратари: Джонс (Делл, 25:32, 58:14 – 59:07) – БОБРОВСКИЙ.
Штраф: 4 – 8.
Броски: 35 (10+10+15) – 28 (10+6+12).
Наши: – – Панарин (17:19/4/2).
5 марта. Сан-Хосе. SAP Center.
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maxcds
Опять об очевидном. Жуть. Только Панара может держать шайбу в Колямбусе. Пока что это команда из игроков для 3-4 звеньев.
08:11