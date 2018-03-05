Дубль Панарина помог "Коламбусу" обыграть "Сан-Хосе"

"Коламбус" на выезде переиграл "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2). Двумя заброшенными шайбами в составе гостей отметился российский нападающий Артемий Панарин.

Ворота "Блю Джекетс" защищал Сергей Бобровский, который отразил 33 броска.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" – "Коламбус" – 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Голы: Фолиньо – 14 (Колверт, Джонсон), 9:12 – 0:1. Милано – 11 (Дженнер, Бьоркстранд), 18:01 – 0:2. ПАНАРИН – 19 (Коул, Аткинсон), 25:32 – 0:3. Донской – 12 (Демело, Кейн), 38:22 – 1:3. Кейн – 21 (Павелски), 50:04 – 2:3. ПАНАРИН – 20 (п.в., Дюбуа), 59:07 – 2:4.

Вратари: Джонс (Делл, 25:32, 58:14 – 59:07) – БОБРОВСКИЙ.

Штраф: 4 – 8.

Броски: 35 (10+10+15) – 28 (10+6+12).

Наши: – – Панарин (17:19/4/2).

5 марта. Сан-Хосе. SAP Center.