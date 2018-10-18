Дубль Овечкина помог "Вашингтону" переиграть "Рейнджерс"

"Вашингтон" в овертайме выиграл у "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 ОТ). "Кэпиталз" одержал первую победу после двух подряд поражений.

Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин оформил дубль. Теперь у него в этом сезоне 6 заброшенных шайб.

Также голевой передачей отметился Евгений Кузнецов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Рейнджерс" - 4:3 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 1:0)

Голы: Зибанежад - 2 (Крайдер, Пионк), 6:09 - 0:1. Карлсон - 3 (Бэкстрем), 14:05 - 1:1. Овечкин - 5 (бол., Карлсон, Коннолли), 23:32 - 2:1. Веси - 3 (бол., Пионк, Хауден), 32:42 - 2:2. Овечкин - 6 (бол., Карлсон, Бэкстрем), 37:01 - 3:2. Крайдер - 4 (бол., Пионк, Зибанежад), 50:25 - 3:3. Нисканен - 1 (Кузнецов, Оши), 62:18 - 4:3.

Вратари: Холтби - Лундквист.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 38 (14+13+9+2) - 32 (9+18+5+0).

Наши: Кузнецов (22.35/5/0), Овечкин (23.28/6/-1), Орлов (19.49/1/-1) - Бучневич (10.30/0/-1), Наместников (11.40/1/0).

18 октября. Вашингтон. Capital One Arena.