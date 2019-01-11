Дубль Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Бостон"

"Вашингтон" на выезде переиграл "Бостон" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2). "Кэпиталз" прервал пятиматчевую победную серию "Брюинз", продлив свою до трех игр.

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин оформил дубль. В конце второго периода он вывел свою команду вперед, сделав счет 2:1, а в концовке встречи поразил пустые ворота. За это его признали третьей звездой матча.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Бостон" - "Вашингтон" - 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Голы: Врана - 15 (Оши), 6:38 - 0:1. Донато - 6 (Краг, Форсбакка-Карлссон), 34:11 - 1:1. Овечкин - 31 (Уилсон), 34:50 - 1:2. Крейчи - 8 (бол., Хейнен, Бэкес), 44:37 - 2:2. Бэкстрем - 11 (Оши, Зигенталер), 45:46 - 2:3. Овечкин - 32 (п.в.), 58:25 - 2:4.

Вратари: Галак (58:15 - 58:25, 58:38) - Холтби.

Штраф: 4 - 10.

Броски: 41 (17+11+13) - 22 (5+7+10).

Наши: - - Кузнецов (20.01/0/+2), Овечкин (20.58/5/+2), Орлов (17.25/1/-1).

11 января. Бостон. TD Garden.