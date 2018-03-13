04:55 | Хоккей — НХЛ

Дубль Овечкина и шайба Кузнецова принесли "Вашингтону" победу над "Виннипегом"

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"Вашингтон" обыграл "Виннипег" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2 в овертайме. Победная шайба на счету нападающего Евгения Кузнецова, который отыграл 23 минуты 12 секунд. Также он сделал результативную передачу.

Капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин за 23 минуты 7 секунд сделал дубль. Он достиг ометки в 600 шайб в НХЛ. Защитник Дмитрий Орлов провел на площадке 24 минуты 26 секунд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Виннипег" - 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: ОВЕЧКИН - 41 (бол., Карлсон, Бэкстрем), 4:35 - 1:0. Элерс - 27, 5:33 - 1:1. ОВЕЧКИН - 42 (Уилсон, КУЗНЕЦОВ), 23:53 - 2:1. Лайне - 41 (Штястны, Бафлин), 45:02 - 2:2. КУЗНЕЦОВ - 21 (Стивенсон), 64:11 - 3:2.

Вратари: Грубауэр - Хеллебайк.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 43 (14+13+9+7) - 28 (8+10+10+0).

Наши: Овечкин (23:07/8/0), Кузнецов (23:12/4/1), Орлов (24:26/2/0) - -.

13 марта. Вашингтон. Capital One Arena.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
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Santafe

Расскажи ещё что—нибудь про СССР))))ведь всем так интересно)))

06:37

Монте-Кристо (Мститель) .

Santafe .................. Овощам слово не давали... Тролль в другом месте...

06:09

Santafe

Какой он тебе «Санек»? Иди дальше жужжи про СССР...

05:26

unLost14

Товарища Лайне одного перед вратарем оставили. Забивай-не хочу.

05:24

Монте-Кристо (Мститель) .

А Овечкин мог забить еще 2-3 гола. Но суетливость подвела, вызванная слишком большим желанием забить. Кроме того несколько раз в голевых позициях Санек делал передачи партнерам. А зря. Когда прет, надо пользоваться моментом. Лайне забил после ошибки Грубауэра. Он хороший вратарь, но хоть одну ошибку в матче, но совершит. Бросок был несложный. Такие Грубауэр парирует обычно без проблем. А ту словно затмение на него нашло.

05:22

Монте-Кристо (Мститель) .

600 голов за 990 матчей. Четвертый результат в истории НХЛ ! Фантастика !!!

05:17

fifa_guru

Овечкин-Лайна 2:1. Но больше удивило,что у столичных аж 43 удара (36 в основное) за матч! и в ОТ хоть у Пега и удаление, но играли почти полный ОТ и 7-0 по ударам это тоже провал. Ростовский, разъясняй ;) похоже защита сегодня спала, Хелле тоже не впечатлил. оба гола Ови берущиеся

05:03

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