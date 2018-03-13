Дубль Овечкина и шайба Кузнецова принесли "Вашингтону" победу над "Виннипегом"

"Вашингтон" обыграл "Виннипег" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2 в овертайме. Победная шайба на счету нападающего Евгения Кузнецова, который отыграл 23 минуты 12 секунд. Также он сделал результативную передачу.
Капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин за 23 минуты 7 секунд сделал дубль. Он достиг ометки в 600 шайб в НХЛ. Защитник Дмитрий Орлов провел на площадке 24 минуты 26 секунд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Вашингтон" - "Виннипег" - 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы: ОВЕЧКИН - 41 (бол., Карлсон, Бэкстрем), 4:35 - 1:0. Элерс - 27, 5:33 - 1:1. ОВЕЧКИН - 42 (Уилсон, КУЗНЕЦОВ), 23:53 - 2:1. Лайне - 41 (Штястны, Бафлин), 45:02 - 2:2. КУЗНЕЦОВ - 21 (Стивенсон), 64:11 - 3:2.
Вратари: Грубауэр - Хеллебайк.
Штраф: 6 - 8.
Броски: 43 (14+13+9+7) - 28 (8+10+10+0).
Наши: Овечкин (23:07/8/0), Кузнецов (23:12/4/1), Орлов (24:26/2/0) - -.
13 марта. Вашингтон. Capital One Arena.
Santafe
Расскажи ещё что—нибудь про СССР))))ведь всем так интересно)))
06:37
Монте-Кристо (Мститель) .
Santafe .................. Овощам слово не давали... Тролль в другом месте...
06:09
Santafe
Какой он тебе «Санек»? Иди дальше жужжи про СССР...
05:26
unLost14
Товарища Лайне одного перед вратарем оставили. Забивай-не хочу.
05:24
Монте-Кристо (Мститель) .
А Овечкин мог забить еще 2-3 гола. Но суетливость подвела, вызванная слишком большим желанием забить. Кроме того несколько раз в голевых позициях Санек делал передачи партнерам. А зря. Когда прет, надо пользоваться моментом. Лайне забил после ошибки Грубауэра. Он хороший вратарь, но хоть одну ошибку в матче, но совершит. Бросок был несложный. Такие Грубауэр парирует обычно без проблем. А ту словно затмение на него нашло.
05:22
Монте-Кристо (Мститель) .
600 голов за 990 матчей. Четвертый результат в истории НХЛ ! Фантастика !!!
05:17
fifa_guru
Овечкин-Лайна 2:1. Но больше удивило,что у столичных аж 43 удара (36 в основное) за матч! и в ОТ хоть у Пега и удаление, но играли почти полный ОТ и 7-0 по ударам это тоже провал. Ростовский, разъясняй ;) похоже защита сегодня спала, Хелле тоже не впечатлил. оба гола Ови берущиеся
05:03