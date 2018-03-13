Дубль Овечкина и шайба Кузнецова принесли "Вашингтону" победу над "Виннипегом"

"Вашингтон" обыграл "Виннипег" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2 в овертайме. Победная шайба на счету нападающего Евгения Кузнецова, который отыграл 23 минуты 12 секунд. Также он сделал результативную передачу.

Капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин за 23 минуты 7 секунд сделал дубль. Он достиг ометки в 600 шайб в НХЛ. Защитник Дмитрий Орлов провел на площадке 24 минуты 26 секунд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Виннипег" - 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: ОВЕЧКИН - 41 (бол., Карлсон, Бэкстрем), 4:35 - 1:0. Элерс - 27, 5:33 - 1:1. ОВЕЧКИН - 42 (Уилсон, КУЗНЕЦОВ), 23:53 - 2:1. Лайне - 41 (Штястны, Бафлин), 45:02 - 2:2. КУЗНЕЦОВ - 21 (Стивенсон), 64:11 - 3:2.

Вратари: Грубауэр - Хеллебайк.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 43 (14+13+9+7) - 28 (8+10+10+0).

Наши: Овечкин (23:07/8/0), Кузнецов (23:12/4/1), Орлов (24:26/2/0) - -.

13 марта. Вашингтон. Capital One Arena.