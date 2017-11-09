Дубль Наместникова и гол Кучерова помогли "Тампа-Бэй" обыграть "Сан-Хосе"

"Тампа-Бэй" победил "Сан-Хосе" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Дубль во встрече оформил нападающий "Лайтнинг" Владислав Наместников. Оба раза ему ассистировал форвард Никита Кучеров, который также отметился одной заброшенной шайбой. Всего тройка Кучеров – Стэмкос – Наместников в этой игре набрала 9 очков.
Отметим, "Тампа" одержала вторую победу подряд. "Шаркс" прервали серию побед из четырех матчей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Сан-Хосе" - "Тампа-Бэй" - 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)
Голы: Донской - 5 (Торнтон, Павелски), 0:25 - 1:0. Дотчин - 1 (Пойнт, Гурд), 7:17 - 1:1. КУЧЕРОВ - 15 (НАМЕСТНИКОВ, Стэмкос), 20:44 - 1:2. Куккук - 3 (Гурд, Строльман), 29:21 - 1:3. НАМЕСТНИКОВ - 6 (Стэмкос, КУЧЕРОВ), 32:00 - 1:4. НАМЕСТНИКОВ - 7 (бол., КУЧЕРОВ, Стэмкос), 46:14 - 1:5.
Вратари: Джонс (Делл, 40:00) - ВАСИЛЕВСКИЙ.
Штраф: 8 - 4.
Броски: 33 (11+9+13) - 30 (7+14+9).
Наши: - - Кучеров (21:20/4/2), Наместников (19:36/4/2), Сергачев (15:26/1/1).
9 ноября. Сан-Хосе. SAP Center.
Vasek
Всего 2 дефа Тампы играют больше 15 минут в ср. в равных составах! У Пенс таких 5 (и ещё один не дотягивает 8 секунд). У лучшей обороны лиги из ЛАКа - 4 дефа играют больше 18 (!!!) минут в ср. в равных составах. У Сан-Хосе - 4 больше 15 мин., у Чикаго - 4, у Сент-Луиса - 5 (одному не хватат 2 секунд). У Тампы слишком велика нагрузка на Хедмана-Стролмана. Да они играют в 7 дефов, но как показывают цифры, 7-й деф не разгружает лидеров обороны, а разбавляет айс-тайм других дефов из глубины состава. Не факт, что эт хорошо. Тампа команда одной тройки (ну ладно. иногда двух) и одной пары защиты. З.Ы. В прошлый раз я наоборот защищал Тампу от Веселого, но седня его нет, приходится самому хейтить Тампу )))
10:58
bezik
Werewolf, у прошлогоднего ПП была нормальная защита: Шульц пакмувер - аналог Хедман, разрушитель Хэйнси - Жирарди, Дэйли - Строльман, Дюмулин - Сергачев, Мяята - ну пусть Коберн, Коул - Дотчин. Только для большинства был уже второй финал и опыт игры в ПО кроме ветерана Хэйнси. У Тампы же Хедман со Строльманом, да полуинвалиды Коберн с Жирарди имеют такой опыт. Уровень защиты нынешней Тампы вызывает сомнения и опасения. Так что для КС я бы ориантиром брал всё-таки следующий сезон, хотя буду болеть за Болтс до конца. При выходах на воротах все так же бьют всех игроков, как и раньше, и сейчас арбитры стали пропускать намного больше этих ударов, чем в начале сезона. Понятно, что игроки немного адаптировались, но и зебры перестали свистеть любое касание. А всплеск связан только с количеством удалений в первую очередь. Больше эти правила так много ни на что не влияют, ну и вбрасывания стали выигрывать чисто, как тот же гол в ОТ от Лак за 2 или меньше сек до конца.
10:54
Vasek
Werewolf, у тампы в любом случае защита лучше, чем у прошлогоднего чемпионского питтсбурга......а значит хватит ))))) Будут играть по бразильской системе )))) --------------- ну эт не правда. Ладно сторонние наблюдатели недооценивают оборону Пенс регулярно, но ты же смотрел матчи Пенс. зачем так? Более чем годная оборона. Была. Шульц, Дэйли, Хэйнси регулярно снабжали атаку шайбой; молодые Дюмолин, Коул неистово защищали владения МАФа и Мюррея. Хэйнси вообще выжигал всё. Мяатта и тот был полезен 3/4 айс-тайма, иногда привозил, но чаще чистил, и в ПК орёл! Та оборона Пенс раза в 2 лучше нынешней обороны Тампы. Сломался Летанг - перестроились. заменили его, а вот сломается Хедман, что останется от обороны Болтов? Ничего не останется. Покупка Джирарди это вообще фэйл, который не исключено будет стоить Тампе сезона (всегда вспоминается какой шикарный голевой пас ренжак Джирарди делал на Ови)))
10:51
Werewolf
bezik Werewolf, я кстати сегодня не ставил на победу Тампы да и далеко не был в ней уверен. Ставил, что Торонто забьёт больше 3,5, еле отскочил. Завтра Тампу, скорее всего, съедят на раз-два-три. Уж больно ЛАК хорош, хотя Будай должен выдать против королей свой лучший матч.______Хотел поставить на победу Торонты, но засомневался что-то......не стал трогать, а вот синерубашечники пока меня выручают ))))))))) Ставил в экспрессе на них с тампой ))))
10:47
Werewolf
bezik Werewolf, по поводу хорошей защиты, мягко говоря, очень спорно. Есть Хедман, который за 16 матчей совершил потерь на полсезона, стабильный Строльман и все. Новичок Сергачев пока хорош, но хватит ли на весь сезон даже Купер не знает. Жирарди уже не добегает и косячит довольно много, Коберн такой же - игрок 3 пары с ПК максимум, Дотчин радует, но тоже непонятно, что от него ждать, и Куккук с Шустром как 7 защитники. И в чем тут сила? Даже у Баффало и Монреаля защита выглядит сильнее._______Ну что будет к концу сезона мы посмотрим, но у тампы в любом случае защита лучше, чем у прошлогоднего чемпионского питтсбурга......а значит хватит ))))) Будут играть по бразильской системе ))))
10:40
Werewolf
bezik Werewolf, я кстати сегодня не ставил на победу Тампы да и далеко не был в ней уверен. Ставил, что Торонто забьёт больше 3,5, еле отскочил. Завтра Тампу, скорее всего, съедят на раз-два-три. Уж больно ЛАК хорош, хотя Будай должен выдать против королей свой лучший матч.________А я и не буду на этот матч ставить. В Тампе не уверен, а против нее ставить - это сумасшедшим нужно быть ))))) У них в первой тройке любой зарешать матч с любой командой может )))))) А ведь есть еще и поинты неплохие )))) Да и Василий может просто взять и все потащить что можно и что нельзя. Так что против тампы я не ставлю вообще ))))))))))
10:38
Упёртый русский
Красиво играют ребята из Тампы, приятно смотреть! Тяжко только, время неудобное... Куч всегда казался парнем, способным на очень многое, но и Намес очень прилично прибавил! Рвут любую оборону, с ЛА их интересно будет посмотреть! ______________ Ну и в десятке лучших бомбардиров НХЛ аж трое финнов, а в двадцатке - уже пятеро! И всего один россиянин на 36 месте в полтиннике... Обидно, нет Справедливый?
10:36
Werewolf
bezik Werewolf, какие-такие новые правила? Посмотри, уже количество удалений во много раз снизилось, к концу сезона слэшинг будет очень редким, а на вбрасываниях уже все привыкли к новым правилам, давно не видел удалений за это. Так что это сказалось прилично на результативности первых 10 матчей, а больше особо не скажется______А при чем тут удаления????????????? Т.е. ты хочешь сказать, что нападающим все равно бьют их клюхой или нет? Количество удалений показывает лишь то, что игроки адаптировались к новым правилам. Но бить то, как раньше били игроков, не стали. Следовательно нападающим намного проще работать. Первое что приходит на ум - например, когда Сид получил сотряс в прошлом ПО все началось с того что Ови колотил его клюхой по горбу. Потом они зацепились, толчок заща и травма. По новым правилам Саша бы даже не подумал так клюхой махать, а значит и напу свободнее и до травмы бы не дошло вообще скорее всего. Так что новые правила очень даже способствуют поднятию результативности и облегчают работу игроку, контролирующему шайбу (не только напу при атаке, но и защам при выводе шайбы из своей зоны). Это на ту же тему что раньше было больше травм и жестче играли, а теперь напам проще, т.к. очень много тех приемов попали в категорию запрещенных. Сейчас происходит то же самое. Или ты хочешь сказать, что летом НХЛ совершила прям такой феноменальный скачок качественный? ))))) Больше 40 человек пока идет с графиком очко и больше за игру. Когда такое было? При Лемье? Надо глянуть......
10:35
bezik
Werewolf, я кстати сегодня не ставил на победу Тампы да и далеко не был в ней уверен. Ставил, что Торонто забьёт больше 3,5, еле отскочил. Завтра Тампу, скорее всего, съедят на раз-два-три. Уж больно ЛАК хорош, хотя Будай должен выдать против королей свой лучший матч.
10:34
bezik
Werewolf, по поводу хорошей защиты, мягко говоря, очень спорно. Есть Хедман, который за 16 матчей совершил потерь на полсезона, стабильный Строльман и все. Новичок Сергачев пока хорош, но хватит ли на весь сезон даже Купер не знает. Жирарди уже не добегает и косячит довольно много, Коберн такой же - игрок 3 пары с ПК максимум, Дотчин радует, но тоже непонятно, что от него ждать, и Куккук с Шустром как 7 защитники. И в чем тут сила? Даже у Баффало и Монреаля защита выглядит сильнее.
10:31
Werewolf
fifa_guru Werewolf неее, падения будут) 70+ вряд ли. а уж 50 за 50 особенно "вряд ли". Особенно у Овечкина)______Ну говоря о Ришаре в этом сезоне, я подразумеваю Куча ))))) Никак не Овечкина..........Куч способен 50 за 50 выбить. Вот он Моне нос утрет тогда по поводу рекордов и голеадоров ))))) Это тебе не 2 матча хорошо отыграть, это больше половины сезона вкалывать нужно как папа Карло. Если Стамеска и Куч не сломаются, то Ришар должен быть у Никитоса процентов на 90. Да и заслужил он своей работой......Наместников тоже молодец. Понятно, что партнеры тоже его прокачивают, но приятно что он от них не отстает и не смотрится инородным телом в этой тройке, а играет на равных........Лучшая тройка по силе атаки за много лет. У тампы есть все для КС в этом году - Классная атака, звезды в составе, хорошая защита, топовый вратарь, умный тренер.......Если не сейчас, то через два года придется сплавлять кого-то для подписания Куча. Единственное - тут говорили, можно чуть глубины добавить. Но и без нее пока смотрится сильнейшей командой лиги. А буки вообще не следят за НХЛ? Сегодня на победу Тампы коэфф. был 2,6 ))))) Изи поднялась денежка )))))))
10:27
bezik
Werewolf, какие-такие новые правила? Посмотри, уже количество удалений во много раз снизилось, к концу сезона слэшинг будет очень редким, а на вбрасываниях уже все привыкли к новым правилам, давно не видел удалений за это. Так что это сказалось прилично на результативности первых 10 матчей, а больше особо не скажется
10:24
bezik
Посмотрел матч кроме части 2го периода, и бац: с 1-1 стало 1-4. В первом периоде СХШ вполне возил Тампу, молнии шайбу вообще держать не могли, сложилось ощущение, что лёд какой-то кривой, что ни пас, то потеря. Хороша Тампа, надо усилить 3 звено с Киллорном и Джонсоном. Звено Куниц-Кэллахэн-Браун/Пакет вполне себе высокого уровня для боттом-6. У Вегаса того же Марчессо выменять на 2 раунд драфта + условного Кондру. Кстати, по статистике, 51 игрок идет с показателем очко за игру. 51!!! Интересно, когда такое последний раз было
10:22
fifa_guru
Werewolf неее, падения будут) 70+ вряд ли. а уж 50 за 50 особенно "вряд ли". Особенно у Овечкина)
10:15
Werewolf
fifa_guru интересная гонка голеадоров - у Куча - 15, у Ови - 13, у Тавареса - 12. Выбьют ли 60? На сколько их хватит? к примеру два года назад Ови за 16 матчей всего 8 шайб наколотил, а в итоге 50. А вот у Кросби в том году за 16 матчей аж 15 шайб. Но после НГ пошли засухи и итого 40+_______В этом году могут и за 70-75 выбить. Правила новые позволяют.
10:13
fifa_guru
интересная гонка голеадоров - у Куча - 15, у Ови - 13, у Тавареса - 12. Выбьют ли 60? На сколько их хватит? к примеру два года назад Ови за 16 матчей всего 8 шайб наколотил, а в итоге 50. А вот у Кросби в том году за 16 матчей аж 15 шайб. Но после НГ пошли засухи и итого 40+
09:57
Vasek
Sправедливый, главное чтобы команда сохранила состав на КС, а то тут некоторые журналисты что то каркуют. ))) ... ------------ успех в ПО совсем не сохранение состава приносит, а усиление =)) Пару чел Тампе нужно прикупить, чтобы запустить нижние тройки/оборону. Вот закроют "Могучую кучку" (не мне тебе рассказывать, сам знаешь в ПО умеют закрывать любые тройки, не то, что Кучу, самого Халла!) и что станется с Тампой?
09:55
Vasek
Валерий-110, У Наместникова столько же очков как и у Макдевида. Молодец. 09:39 -------------- а ещё у Наместникова 54.6% на точке. Больше всех в Тампе!
09:52
REM777
Кучерову и Овечкину по 50!!!
09:49
Vasek
50 за 50 должен был забить Ови, а забьет Куча ))) Было бы круто, на самом деле. 50 за 50 не было так давно, что взять такую отметку в наше время гарантирует статус легенды, атца и место в Зале славы!
09:45
Валерий-110
У Наместникова столько же очков как и у Макдевида. Молодец.
09:39
kargot
Жаль Никита не забил 2й гол - джонс вытащил
09:28
maxcds
хочешь проиграть - сыграй с Тампой в открытый хоккей. И да! Где Бернс прошлогодний.. Калиф на час чоли
09:27
Sправедливый
Да, кстати, именно второй период удался команде лучше всего. В этой связи, конечно, надо отметить и работу ТШ, во главе с Купером. Было такое впечатление, что игроки "Тампы" всегда свежие на площадке находились, а "акулы" с грузом плавали. )))
09:27
REM777
Душа радуется, глядя на игру Тампы! Так держать!
09:25
Sправедливый
И, да, вчера от меня "поступил" сарказм (пионер и весёлый в курсе), но некоторым (кстати, автору тех самых слов) этого, почему то, не понять. )))
09:24
gibson
Матч-шедевр от Тапмы и ее первой тройки. Все три гола это просто загляденье. Комбинации для учебников по хоккею. Во втором периоде Тампа так возила своих соперников, что Сан-Хосе не знал, что делать и куда бежать. Бернс, лучший в мире персональщик Власич ничего не могли сделать. Я такой сильной игры от Тампы еще не видел. Наместников конечно невероятно прогрессирует, не отстает по игре от своих звездных партнеров.
09:23
fifa_guru
4.0 в среднем за игру. монстры
09:23
Sправедливый
"Тампу" с победой! Очередная блестящая игра лучшей супертройки лиги Стэмкос-Наместников-Кучеров, плюс уверенная, несмотря на быстро пропущенный гол, игра Василевского, и ... успех обеспечен. ))) Впрочем, вся команда смотриться единым целом. Очень здорово играет Пойнт, особенно в меньшинстве. Палат, Джонсон тоже хороши, ... Короче, главное чтобы команда сохранила состав на КС, а то тут некоторые журналисты что то каркуют. ))) ...
09:20