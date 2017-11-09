Дубль Наместникова и гол Кучерова помогли "Тампа-Бэй" обыграть "Сан-Хосе"

"Тампа-Бэй" победил "Сан-Хосе" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Дубль во встрече оформил нападающий "Лайтнинг" Владислав Наместников. Оба раза ему ассистировал форвард Никита Кучеров, который также отметился одной заброшенной шайбой. Всего тройка Кучеров – Стэмкос – Наместников в этой игре набрала 9 очков.

Отметим, "Тампа" одержала вторую победу подряд. "Шаркс" прервали серию побед из четырех матчей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" - "Тампа-Бэй" - 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)

Голы: Донской - 5 (Торнтон, Павелски), 0:25 - 1:0. Дотчин - 1 (Пойнт, Гурд), 7:17 - 1:1. КУЧЕРОВ - 15 (НАМЕСТНИКОВ, Стэмкос), 20:44 - 1:2. Куккук - 3 (Гурд, Строльман), 29:21 - 1:3. НАМЕСТНИКОВ - 6 (Стэмкос, КУЧЕРОВ), 32:00 - 1:4. НАМЕСТНИКОВ - 7 (бол., КУЧЕРОВ, Стэмкос), 46:14 - 1:5.

Вратари: Джонс (Делл, 40:00) - ВАСИЛЕВСКИЙ.

Штраф: 8 - 4.

Броски: 33 (11+9+13) - 30 (7+14+9).

Наши: - - Кучеров (21:20/4/2), Наместников (19:36/4/2), Сергачев (15:26/1/1).

9 ноября. Сан-Хосе. SAP Center.