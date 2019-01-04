Дубль Маршана помог "Бостону" обыграть "Калгари"

"Бостон" обыграл "Калгари" (6:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей дубль сделал Брэд Маршан.

"Бостон" на данный момент с 50 очками занимает пятое место в Восточной конференции. У "Калгари" 54 очка и первое место в Западной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Бостон" - "Калгари"- 6:4 (2:1, 1:1, 3:2)

Голы: Фролик - 9 (мен., Янковски), 7:46 - 0:1. Мур - 2 (бол., Гржельчик, Форсбакка-Карлссон), 9:02 - 1:1. Дебраск - 12 (Крейчи, Донато), 14:19 - 2:1. Линдхольм - 20 (Годро, Хэнифин), 21:05 - 2:2. Маршан - 14 (Краг, Бержерон), 21:41 - 3:2. Пастрняк - 25 (бол., Краг, Галак), 40:54 - 4:2. Годро - 23 (Монахэн, Хэнифин), 49:27 - 4:3. Дебраск - 13 (Крейчи), 53:46 - 5:3. Баклунд - 9 (Джиордано, Андерссон), 56:27 - 5:4. Маршан - 15 (п.в., Пастрняк, Бержерон), 58:10 - 6:4.

Вратари: Галак - Смит (57:57 - 58:10).

Штраф: 8 - 8.

Броски: 27 (9+11+7) - 37 (11+10+16).

4 января. Бостон. TD Garden.

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