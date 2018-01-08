Дубль Малкина помог "Питтсбургу" обыграть "Бостон"

"Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Бостон" - 6:5 в овертайме. Две шайбы в этой встрече забросил форвард Евгений Малкин, который отыграл 20 минут 57 секунд. Один из голов россиянин забил в овертайме. Также на его счету одна результативная передача.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" - "Бостон" - 6:5 ОТ (3:1, 1:4, 1:0, 1:0)

Голы: Спунер - 4 (Миллер, Дебраск), 1:51 - 0:1. Олексяк - 3 (Ханвик, Хагелин), 3:53 - 1:1. Кессел - 18 (бол., Кросби, МАЛКИН), 11:04 - 2:1. Летанг - 3 (Кросби), 13:27 - 3:1. Маршан - 17 (Бержерон), 27:18 - 3:2. Аккьяри - 6 (Карло, Маршан), 28:18 - 3:3. Пастрняк - 17, 32:14 - 3:4. Бэкес - 8 (Хара, Хейнен), 37:08 - 3:5. МАЛКИН - 16 (бол., Кросби, Хернквист), 39:56 - 4:5. Шихан - 4, 42:54 - 5:5. МАЛКИН - 17 (Кессел, Летанг), 62:51 - 6:5.

Нереализованный буллит: Маршан (58:59, Бостон Брюинз).

Вратари: Джерри (Мюррей, 37:08) - Раск.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 35 (9+8+17+1) - 25 (12+7+6+0).

Наши: Малкин (20:57/5/0) - -.

8 января. Питтсбург. PPG Paints Arena.