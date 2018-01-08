Дубль Малкина помог "Питтсбургу" обыграть "Бостон"

"Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Бостон" - 6:5 в овертайме. Две шайбы в этой встрече забросил форвард Евгений Малкин, который отыграл 20 минут 57 секунд. Один из голов россиянин забил в овертайме. Также на его счету одна результативная передача.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Питтсбург" - "Бостон" - 6:5 ОТ (3:1, 1:4, 1:0, 1:0)
Голы: Спунер - 4 (Миллер, Дебраск), 1:51 - 0:1. Олексяк - 3 (Ханвик, Хагелин), 3:53 - 1:1. Кессел - 18 (бол., Кросби, МАЛКИН), 11:04 - 2:1. Летанг - 3 (Кросби), 13:27 - 3:1. Маршан - 17 (Бержерон), 27:18 - 3:2. Аккьяри - 6 (Карло, Маршан), 28:18 - 3:3. Пастрняк - 17, 32:14 - 3:4. Бэкес - 8 (Хара, Хейнен), 37:08 - 3:5. МАЛКИН - 16 (бол., Кросби, Хернквист), 39:56 - 4:5. Шихан - 4, 42:54 - 5:5. МАЛКИН - 17 (Кессел, Летанг), 62:51 - 6:5.
Нереализованный буллит: Маршан (58:59, Бостон Брюинз).
Вратари: Джерри (Мюррей, 37:08) - Раск.
Штраф: 4 - 6.
Броски: 35 (9+8+17+1) - 25 (12+7+6+0).
Наши: Малкин (20:57/5/0) - -.
8 января. Питтсбург. PPG Paints Arena.
Werewolf
mikha1 Ставить крест на пингвинах точно не стоит. Думаю так или иначе в плей-оф они попадут. Но в этом году Тампа всех уделает. Уж в 7 матчах они никому не уступит 4 раза, возможно даже трижды обыграть её никому не удастся. Но это по состоянию на на сегодняшний день. Пенс с Лемье, Фрэнсисом и Ягром тоже всех рвал в регулярке, но вот после 92 года та команда больше чашку не брала. До апреля времени еще много._______Я бы не стал сравнивать игру команды в середине или начале регулярки с пловом. В регулярке они рвут всех, и то сейчас уже как-то с натугой. Хотя имеют двух первоклассных напов и вратаря. В плове совсем другая игра. Через немогу, через боль, через себя. Когда люди с переломами играют. Тут уж у кого больше духа, кто более хочет победить, тот и выигрывает. Радует то, что у Тампы лидеры не сбавляют в ПО, а Куч так вообще прибавляет. Два года назад без стамески и молодым васей почти прошли пингвинов. Посмотрим как проявят себя в этом году. Все будет видно по последним 8-10 играм в сезоне, обычно команды к этому моменту начинают активно обкатывать плэйоффную тактику. ИМХО, Стамеска и Куч заслужили своей игрой чашку. Пусть будет )
14:09
mikha1
Ставить крест на пингвинах точно не стоит. Думаю так или иначе в плей-оф они попадут. Но в этом году Тампа всех уделает. Уж в 7 матчах они никому не уступит 4 раза, возможно даже трижды обыграть её никому не удастся. Но это по состоянию на на сегодняшний день. Пенс с Лемье, Фрэнсисом и Ягром тоже всех рвал в регулярке, но вот после 92 года та команда больше чашку не брала. До апреля времени еще много.
14:02
Werewolf
Vasek и кто в ПО сможет удивить Пенс? Желторотики Черти? Нестабильные Рагс? У Мундиров Бобр пока не забивает. Айлы? Вашики? Опять?______Снова )))) За вшей с детства! )))) А если серьезно, то Тампа очень даже может. Прошлый раз совсем чуть не хватило. Со вшами может тяжело быть. Если бы не Санек в седьмой игре, фиг знает чем закончилось бы.
13:43
Werewolf
maxcds Объективно, имхо //// уже субъективно. а так да Сид был в огне. настолько хорош, что снова заслужил гроссмейстерские для себя в этом сезоне -1______Ясное дело, лучше в сторонке постоять, ни одного очка не набрать и получить +1 за то, что другие раскатали гол ))))) вам уже и 3 первых передач мало )))))))) Сид не топ )))))) Зато когда Саня отхватил 3 вторых в одном матче - такие песни ему пели )))))))))
13:39
Werewolf
.BattleFish. Werewolf для продолжения серии выходов в ПО хотя бы, а так смысла в плове не вижу, далеко не пройдут!______на данный момент согласен, но еще пол чемпа впереди. пингвинятина всегда вторую половину сильнее проводила. Да может еще и усилятся кем. Посмотрим. Пока я против их выхода в плов.
13:37
Vasek
и кто в ПО сможет удивить Пенс? Желторотики Черти? Нестабильные Рагс? У Мундиров Бобр пока не забивает. Айлы? Вашики? Опять? Пенс потихоньку начинают бежать. Может план был у ТШ у фквралю форму набрать? а у ПО выйти на пик? От зоны ПО не отстали и хорошо. Вспомните 2016-й: бесславная осень сменилась шикарной концовкой сезона. В составе одна дыра - центр 3-го звена. У лидирующей Тампы и то больше
13:33
Индисс
.BattleFish. Werewolf для продолжения серии выходов в ПО хотя бы, а так смысла в плове не вижу, далеко не пройдут! Полностью с Вами обоими согласен ! Да ,конечно,престиж... и ещё бесценный опыт для молодняка,но не любой ценой!
13:02
maxcds
Объективно, имхо //// уже субъективно. а так да Сид был в огне. настолько хорош, что снова заслужил гроссмейстерские для себя в этом сезоне -1
12:58
.BattleFish.
Werewolf для продолжения серии выходов в ПО хотя бы, а так смысла в плове не вижу, далеко не пройдут!
11:24
Werewolf
Индисс Объективно, имхо, Сид был лучший на площадке . Впрочен,как и в прошлой игре.Да,Малкин забил два,но в целом матч провёл слабее.А вот 87-й успевал всегда :очень приличная скорость ,быстрота принятия решений, присутствие и борьба за шайбу "везде" и передачи,передачи и передачи не реализованные партнёрами (Справедливый-с )! Мне кажется Сид вернулся!А это значит,что Пенс выходят из кризиса и попадание в ПО не будет столь проблематичным .______А есть смысл в этом году туда лезть?
11:15
Индисс
Объективно, имхо, Сид был лучший на площадке . Впрочен,как и в прошлой игре.Да,Малкин забил два,но в целом матч провёл слабее.А вот 87-й успевал всегда :очень приличная скорость ,быстрота принятия решений, присутствие и борьба за шайбу "везде" и передачи,передачи и передачи не реализованные партнёрами (Справедливый-с )! Мне кажется Сид вернулся!А это значит,что Пенс выходят из кризиса и попадание в ПО не будет столь проблематичным .
11:05
Werewolf
streletc1783 Пингвины вроде наконец разыгрались!_______Ты как упертый - по двум матчам выводы делаешь. Не спеши.
10:33
streletc1783
Пингвины вроде наконец разыгрались!
09:52
Весёлый©
fifa_guru ___ В данном случае целиком на стороне патриотической теории заговора о том, что НХЛ - лига для выкачивания бабла из тупых пиндосов, Лас-Вегас - лакомый куш, и франшизе обеспечен режим наиболее благоприятного вхождения в бизнес-клуб.
08:33
fifa_guru
Весёлый© а как же быть с Галланом?
08:19
fifa_guru
хоть третий период и за ПП, но так-то с другой стороны реши Марши буллит в конце матча и никакого овертайма. повезло ПП, что Бостон вчера потратил ману на Каролину
08:18
Весёлый©
Два матча - семь очков, и Кросбайка опять в полной топе. Нужен другой кандидат на обмен. Бержерон, кстати, еще вчера забивал покер с простудой, а Бостон набирает очки (не проигрывает в основное) уже 11 матчей. Также там в последнее время разбудили Бэкеса. Кэссиди - тренер года?
08:07
ВеликийПашаБуре
Джино два тайма катался на полусогнутых, проигрывая и саботируя вбрасывания. Однако его торпеда за 4 сек до третьего перерыва вдохнула в него жизнь. В 3-м периоде Джино был очень хорош, крайне заметен. Пару раз неплохо бросал, начал выигрывать на точке, не забил один в ноль (хотя задумка была неплоха). В овертайме при помощи Киселя зарешал!
07:01
Sправедливый
Да, и ещё отдельно для "любителей" вбрасываний. ))) Когда два (как минимум) человека, умеющих раздавать передачи прямо со вбрасывания пересекаются, образуются голы, которые мы сегодня и увидели, как от одних, так и от других. И даже не важен общий процент, важен конкретный результат в нужное время... P.S. Кучеров тоже вон ввалил, сразу после чётко выигранного Стэмкосом вбрасывания... Короче, за центров! Молодцы!
07:00
Sправедливый
Классная была игра! В принципе, "Питтсбург" был сильнее, но провалился в середине второго периода. Салливану надо было чуть раньше среагировать и поменять вратаря, тогда бы может и спокойнее "пингвины" выиграли. Кросби, всё-таки отлично раздаёт передачи. Кто игру смотрел подтвердит, ещё три-четыре верных гола могли залететь, если бы партнёры были точнее. Сид даже защитнику Шульцу предложил "закрыть" игру в конце третьего периода, но тот промазал. Малкин разыгрался уже по ходу матча, видимо скучно ему было изначально. Ну и зарешал, молодец! Кстати, вот в ОТ уже Салливан не ошибся, после проброса "Бостона" снова выпустил Кросби, а затем опять Малкина с Кесселем, в итоге "мишки" так наелись, что голова закружилась... )))
06:54