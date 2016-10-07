Дубль Макдэвида позволил "Эдмонтону" победить "Виннипег", Якупов набрал очко

"Эдмонтон" в предсезонном матче обыграл "Виннипег" со счетом 5:2. Две шайбы в сосаве "Ойлерз" забросил Коннор Макдэвид, еще по одной на счету Патрика Маруна, Марка Летестю и Тайлера Питлика. Наиль Якупов в этом поединке провел 11 минут 48 секунд на площадке и отметился результативной передачей. В составе "Джетс" отличлись Брэндон Танев и Брайан Литтл. Александр Бурмистров отыграл 20 минут 17 секунд.
НХЛ
Предсезонный матч
"Эдмонтон" - "Виннипег" - 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)
Наши: Якупов (11:48/2/+1) - Бурмистров (20:17/3/+1)