Дубль Лайне помог "Виннипегу" обыграть "Даллас"

"Виннипег" обыграл "Даллас" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:2. Дубль в составе "Джетс" сделал нападающий Патрик Лайне. Он догнал форварда "Вашингтона" Александра Овечкина в гонке снайперов. У игроков по 43 шабы.

В составе "Старз" 21 минуту отыграл нападающий Александр Радулов. На его счету результативная передача.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Виннипег" - "Даллас" - 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)

Голы: Лайне - 42 (бол., Уилер, Бафлин), 19:59 - 1:0. Янмарк - 18 (Факса, Питлик), 21:13 - 1:1. Чиаро - 2 (Армиа, Лаури), 22:17 - 2:1. Лайне - 43 (Элерс, Штястны), 26:43 - 3:1. Бенн - 26 (бол., Клингберг, РАДУЛОВ), 37:13 - 3:2. Уилер - 19 (п.в., Копп, Шайфли), 58:31 - 4:2.

Вратари: Хеллебайк - Бишоп (Лехтонен, 10:11, 57:56 - 58:31, 58:36).

Штраф: 6 - 8.

Броски: 24 (8+7+9) - 30 (14+8+8).

Наши: - - Радулов (21:03/1/-1).

19 марта. Виннипег. Bell MTS Place.