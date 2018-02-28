Дубль Кузнецова принес "Вашингтону" победу над "Оттавой"

"Вашингтон" обыграл "Оттаву" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2. Две шайбы в составе "Кэпиталз" забросил Евгений Кузнецов. Россиянин провел на площадке 16 минут 39 секунд и завершил игру с показателем "+2".
Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин отыграл 18 минут 27 секунд, защитник Дмитрий Орлов - 21 минуту 5 секунд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Вашингтон" - "Оттава" - 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
Голы: КУЗНЕЦОВ - 18 (Оши, Нисканен), 15:16 - 1:0. Уилсон - 11 (Бэкстрем), 20:43 - 2:0. Хоффман - 18 (бол., Карлссон, Кондон), 26:25 - 2:1. КУЗНЕЦОВ - 19 (Нисканен, Врана), 39:48 - 3:1. Карлссон - 6 (Клаессон, Стоун), 43:14 - 3:2.
Вратари: Грубауэр - Кондон (57:54 - 58:55, 59:25).
Штраф: 19 - 9.
Броски: 22 (10+5+7) - 30 (12+8+10).
Наши: Овечкин (18:27/1/-1), Кузнецов (16:39/6/2), Орлов (21:05/0/0) - -.
28 февраля. Вашингтон. Capital One Arena.
EVGENY KUZNETSOV SLAMS ONE HOME OFF OF OSHIE'S UNREAL PASS! pic.twitter.com/hYwa0bjDRs– NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 28 февраля 2018 г.
Kuznetsov beats Condon with the wrap around! 🔁– NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) 28 февраля 2018 г.
Stream #CapsSens live: https://t.co/NGTPHxGvna pic.twitter.com/ToN6t8kLdJ
Werewolf
Эх, разбавлю ваш диалог, ребята. Вам тут вдвоем скучно наверное? )) Что-то вши вообще кроме вас никого не интересуют )) Моня кропал, кропал статью, а читать некому )
17:23
Mon65
Хорошо, что Кузя сегодня взял на себя роль лидера и сыграл так, как от него и ждем. Снова даже слабенькая Оттава перебросала ВК. Все что в натяг идет. Есть ли у Команды запас прочности. Может второй матч подряд сказался?
09:05
Монте-Кристо (Мститель) .
Наконец-то связка Кузнецов-Оши сработала. Тимоша в конце первого периода отдал изумительную передачу Евгению и последний эффектным броском в стиле Капризова отправил шайбу с острого угла в пустые ворота. Вообще Кузнецов в данном матче хорошо играл. Лучший у Вашингтона. Второй гол его после сольного прохода очень красив. Правда, в начале второго периода не стал забивать в пустые ворота. Вообще не стал бросать в пустой угол, а уехал за ворота, чем неприятно шокировал болельщиков Вашингтона. Овечкин, выплеснув всего себя во вчерашнем матче, сегодня был активен в основном в большинстве. Калеча своими бросками защитников соперника. Когда же он ярко играл в основных составах и отдавал идеальные передачи на убойные позиции, то эти моменты бездарно не реализовывал Бэкстрем. Орлов, как всегда ошибался. Чудом не привез ни одного гола в свои ворота. Нисканен подстраховывал. Иногда ценой удаления. В целом Вашингтон играл лучше. Но во второй половине матча начал сам себе создавать проблемы на ровном месте. Это и вал удалений у хозяев и снижение активности. Плюс ошибки в обороне на ровном месте. Хорошо, что Оттава сейчас не та. Более сильный клуб просто бы вынес Вашингтон в данной ситуации. У гостей красивый и неожиданный гол забил Карлссон броском с нулевого угла от борта. Помню, аналогичный Мальцев на ЧМ шведам в 1975 году положил. Конечно, тут и Грубауэр ошибся. Но ведь надо было с такого расстояния попасть в микроскопическую щелку. Карлссон попал. Причем бросок был не на авось, а расчетливый. Больше Грубауэр ошибок не совершил. Он сейчас сильнее, чем Холтби. Хоть и не идеален.
06:19