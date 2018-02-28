Дубль Кузнецова принес "Вашингтону" победу над "Оттавой"

"Вашингтон" обыграл "Оттаву" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2. Две шайбы в составе "Кэпиталз" забросил Евгений Кузнецов. Россиянин провел на площадке 16 минут 39 секунд и завершил игру с показателем "+2".

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин отыграл 18 минут 27 секунд, защитник Дмитрий Орлов - 21 минуту 5 секунд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Оттава" - 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Голы: КУЗНЕЦОВ - 18 (Оши, Нисканен), 15:16 - 1:0. Уилсон - 11 (Бэкстрем), 20:43 - 2:0. Хоффман - 18 (бол., Карлссон, Кондон), 26:25 - 2:1. КУЗНЕЦОВ - 19 (Нисканен, Врана), 39:48 - 3:1. Карлссон - 6 (Клаессон, Стоун), 43:14 - 3:2.

Вратари: Грубауэр - Кондон (57:54 - 58:55, 59:25).

Штраф: 19 - 9.

Броски: 22 (10+5+7) - 30 (12+8+10).

Наши: Овечкин (18:27/1/-1), Кузнецов (16:39/6/2), Орлов (21:05/0/0) - -.

28 февраля. Вашингтон. Capital One Arena.