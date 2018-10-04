Дубль Кузнецова и гол Овечкина помогли "Вашингтону" разгромить "Бостон"

"Вашингтон" обыграл "Бостон" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 7:0. Дубль в этой встрече сделал нападающий Евгений Кузнецов, который отыграл 19 минут 15 секунд. Обе шайбы россиянин забросил после ошибок голкипера Туукки Раска. Второй гол Кузнецова стал пятым в игре, после чего "Брюинз" заменили финского вратаря.

Александр Овечкин провел на площадке 16 минут 27 секунд и набрал 2 (1+1) очка. Защитник Дмитрий Орлов отыграл 22 минуты.

"Вашингтон" тем самым начал защиту титула. "Кэпиталз" в прошлом сезоне впервые завоевали Кубок Стэнли.

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"Вашингтон" - "Бостон" - 7:0 (2:0, 4:0, 1:0)

Голы: Оши - 1 (Бэкстрем, Нисканен), 0:24 - 1:0. КУЗНЕЦОВ - 1 (бол.), 1:47 - 2:0. ОВЕЧКИН - 1 (бол., Бэкстрем, Оши), 24:17 - 3:0. Дауд - 1 (Уокер, Смит-Пелли), 26:13 - 4:0. КУЗНЕЦОВ - 2 (бол., Карлсон, Холтби), 27:28 - 5:0. Карлсон - 1 (бол., ОВЕЧКИН, Бэкстрем), 35:45 - 6:0. Эллер - 1 (Стивенсон, Орпик), 50:52 - 7:0.

Вратари: Холтби - Раск (Галак, 27:28).

Штраф: 14 - 32.

Броски: 37 (13+12+12) - 25 (9+6+10).

Наши: Овечкин (16:27/5/0), Кузнецов (19:15/5/0), Орлов (22:00/1/1) - -.

4 октября. Вашингтон. Capital One Arena.

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