Дубль Кулемина помог "Айлендерс" победить "Бостон"

"Айлендерс" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победили "Бостон" - 4:0. Дублем в составе команды из Нью-Йорка отметился российский нападающий Николай Кулемин. Этот успех позволил "Айлендерс" покинуть последнее место таблицы Восточной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Бостон" - "Айлендерс" - 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Голы: КУЛЕМИН - 6 (Сизикас, Чимера), 33:18 - 0:1. Бэйли - 6 (Ли, Пелеч), 35:00 - 0:2. КУЛЕМИН - 7 (Сизикас), 38:38 - 0:3. Чимера - 8 (мен.), 52:00 - 0:4.

Вратари: Раск (Макинтайр, 40:00) - Грайсс.

Штраф: 8 - 4.

Броски: 32 (7+14+11) - 27 (3+12+12).

Наши: - - Кулемин (13:45/2/+2).

16 января. Бостон. TD Garden.