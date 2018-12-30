Дубль Кейна и передача Анисимова помогли "Чикаго" обыграть "Колорадо"

"Чикаго" обыграл "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2 в овертайме. Победная шайба на счету нападающего Патрика Кейна. Всего он набрал 3 (2+1) очка в этой игре.

Форвард "Блэкхокс" Артем Анисимов сделал результативную передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" - "Чикаго" - 2:3 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Дебринкэт - 18 (бол., Кейн, Стром), 1:46 - 0:1. Кейн - 21 (Анисимов, Стром), 9:38 - 0:2. Рантанен - 17 (бол., Бэрри, Ландескуг), 17:04 - 1:2. Маккиннон - 23 (Немет, Андригетто), 38:21 - 2:2. Кейн - 22 (бол., Тэйвз, Густафссон), 60:41 - 2:3.

Вратари: Варламов (38:15 - 38:21) - Делиа.

Штраф: 10 - 6.

Броски: 32 (16+9+7+0) - 37 (15+9+11+2).

Наши: - - Анисимов (18.01/2/+1).

30 декабря. Денвер. Pepsi Center.