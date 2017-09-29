Дубль Каммаллери помог "Лос-Анджелесу" обыграть "Аризону"

"Лос-Анджелес" на своем льду одержал победу над "Аризоной" в предсезонном матче НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1. Дублем в составе победителей отметился Майк Каммаллери.

НХЛ

Предсезонный матч

"Лос-Анджелес Кингз" - "Аризона Койотс" - 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Даути - 1 (бол., Тоффоли, Копитар), 15:53 - 1:0. Каммаллери - 1 (Браун, Мартинес), 36:03 - 2:0. Картер - 1 (Тоффоли, Маззин), 41:12 - 3:0. Каммаллери - 2 (бол., Маззин, Мартинес), 44:28 - 4:0. Келлер - 1 (бол., Доми, Яльмарссон), 50:54 - 4:1.

Вратари: Куик - Доминге.

29 сентября. Лос-Анджелес. "Стейплс Центр".