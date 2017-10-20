Дубль Хишира и 4 передачи Холла помогли "Нью-Джерси" победить "Оттаву"

"Оттава" проиграла "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата - 4:5 (ОТ). Нападающий "Нью-Джерси" и первый номер драфта-2017 Нико Хишир забросил первую шайбу в НХЛ. Всего на его счету дубль против "Сенаторз". Форвард "Дэвилз" Тэйлор Холл отдал во встрече четыре результативные передачи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Оттава" - "Нью-Джерси" - 4:5 ОТ (1:2, 3:0, 0:2, 0:1)

Голы: Хишир - 1 (Стэффорд, Холл), 2:30 - 0:1. Террис - 3 (бол., Карлссон, Смит), 2:57 - 1:1. Хишир - 2 (Холл, Мур), 4:21 - 1:2. Брассар - 4 (Райан, Карлссон), 25:07 - 2:2. Бэрроуз - 1 (бол., Карлссон, Хоффман), 27:15 - 3:2. Пайэтт - 1 (Пажо), 35:49 - 4:2. Палмиери - 3 (Холл), 44:03 - 4:3. Юханссон - 3 (Палмиери), 55:05 - 4:4. Мур - 2 (Холл, Хишир), 61:20 - 4:5.

Вратари: Андерсон - Шнайдер (Кинкейд, 40:00).

Штраф: 10 - 14.

Броски: 33 (14+10+9+0) - 46 (16+14+15+1).



20 октября. Оттава. Canadian Tire Centre (Scotiabank Place).