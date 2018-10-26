Дубль Хары помог "Бостону" переиграть "Филадельфию"

"Бостон" на своем льду выиграл у "Филадельфии" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Дублем в составе победителей отметился Здено Хара.

В других встречах "Баффало" переиграл "Монреаль", а "Нэшвилл" в овертайме взял верх над "Нью-Джерси".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Бостон" – "Филадельфия" – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Хара - 2 (Хейнен), 33:00 - 1:0. Дебраск - 3 (бол., Крейчи, Кэмпфер), 37:28 - 2:0. Хара - 3 (бол., п.в., Галак), 59:37 - 3:0.

Вратари: Галак - Эллиотт (58:03 - 58:06, 58:54 - 59:37).

Штраф: 12 - 26.

Броски: 25 (7+11+7) - 26 (7+11+8).

Наши: - - Проворов (25.41/2/0).

Бостон. TD Garden.

"Баффало" – "Монреаль" – 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)

Голы: Доми - 3 (Лехконен), 1:17 - 0:1. Поминвилль - 3 (Скиннер, Маккейб), 31:22 - 1:1. Армиа - 2 (Котканиеми, Улле), 36:08 - 1:2. Поминвилль - 4 (бол., Скиннер, Миттельштадт), 37:42 - 2:2. Доми - 4 (Питри, Ниеми), 46:34 - 2:3. Райнхарт - 1 (Маккейб, Шири), 53:07 - 3:3. Окпосо - 2 (бол., Далин, Скиннер), 58:59 - 4:3.

Вратари: Хаттон - Ниеми (59:06).

Штраф: 4 - 8.

Броски: 42 (13+14+15) - 22 (9+9+4).

Баффало. KeyBank Center.

"Нью-Джерси" – "Нэшвилл" – 3:4 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Сиверсон - 2 (Холл, Палмиери), 2:58 - 1:0. Вебер - 1 (Фиала, Ярнкрок), 14:40 - 1:1. Хишир - 2 (бол., Холл, Палмиери), 19:01 - 2:1. Арвидссон - 7 (Террис, Йоси), 33:06 - 2:2. Хишир - 3 (Палмиери, Ватанен), 33:46 - 3:2. Форсберг - 7 (бол., Джохансен, Суббан), 53:40 - 3:3. Террис - 2 (Экхольм), 63:35 - 3:4.

Вратари: Кинкейд - Сарос.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 36 (18+6+11+1) - 36 (17+7+8+4).

Нью-Джерси. Prudential Center.