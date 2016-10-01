06:42 | ХОККЕЙ — НХЛ

Дубль Григоренко помог "Колорадо" победить "Кингз", Варламов сделал 33 сэйва

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"Колорадо" переиграл "Лос-Анджелес" в предсезонном товарищеском матче со счетом 3:1. В составе "Эвеланш" дублем отметился россиянин Михаил Григоренко, его одноклубник и соотечественник Никита Задоров сделал результативную передачу. Ворота победившей команды защищал Семен Варламов, отразивший 33 броска из 34.

НХЛ

Предсезонные матчи

"Колорадо" – "Лос-Анджелес" – 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)

"Виннипег" – "Эдмонтон" – 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

"Сент-Луис" – "Даллас" – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

"Калгари" – "Ванкувер" – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

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