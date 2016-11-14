Дубль Грабнера помог "Рейнджерс" обыграть "Эдмонтон"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Эдмонтон" на своем льду уступил "Рейнджерс" - 1:3. В составе гостей дублем отличился нападающий Михаэль Грабнер. Российский форвард Павел Бучневич пропустил матч из-за травмы спины. Его соотечественник из "Ойлерз" Антон Слепышев в этой встрече очков не набрал. Отметим, что данное поражение для "нефтяников" стало третьим подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" - "Рейнджерс" - 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)

Голы: Грабнер - 9 (Клейн, Нэш), 1:20 - 0:1. Джирарди - 3 (Хэйс, Миллер), 13:18 - 0:2. Секера - 1 (Макдэвид, Марун), 18:45 - 1:2. Грабнер - 10, 34:35 - 1:3.

Вратари: Тальбо (57:56) - Раанта (13:10 - 13:18).

Штраф: 0 - 4.

Броски: 39 (13+14+12) - 27 (12+7+8).

Наши: Слепышев - Бучневич.

14 ноября. Эдмонтон. Rogers Place.