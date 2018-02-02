Дубль Гонса помог "Ванкуверу" обыграть "Чикаго" Анисимова

"Ванкувер" дома обыграл "Чикаго" (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе хозяев льда дублем отметился Брендан Гонс.

Для "Кэнакс" эта победа стала третьей в четырех последних матчах. "Блэкхокс" за аналогичный отрезок турнира потерпел два поражения при двух победах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер Кэнакс" - "Чикаго Блэкхокс" - 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Голы: Шмолц - 14 (Саад, Кит), 15:15 - 0:1. Гонс - 3 (Стэчер), 25:33 - 1:1. Хорват - 12 (Стэчер, Эдлер), 29:58 - 2:1. Д. Седин - 13 (Виртанен, Х. Седин), 42:55 - 3:1. Дебринкэт - 18 (Тэйвз, Кит), 50:19 - 3:2. Гонс - 4 (Эрикссон), 57:02 - 4:2.

Вратари: Маркстрем - Форсберг (57:17).

Штраф: 8 - 4.

Броски: 21 (8+7+6) - 28 (11+7+10).

Наши: - - Анисимов (13:18/0/-1).

2 февраля. Ванкувер. Rogers Arena.