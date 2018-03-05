Дубль Дадонова помог "Флориде" обыграть "Филадельфию"

"Флорида" на своем льду выиграла у "Филадельфии" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). Это шестая подряд победа "Пантерз" и третье кряду поражение "Флайерз".

Дублем в составе хозяев отметился российский нападающий Евгений Дадонов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Флорида" – "Филадельфия" – 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Голы: Барков – 25 (бол., Яндл, Луонго), 2:41 – 1:0. ДАДОНОВ – 19 (Бьюгстад, Экблад), 14:49 – 2:0. ДАДОНОВ – 20 (Барков), 38:06 – 3:0. Юбердо – 20 (Макгинн), 42:47 – 4:0. Конекны – 17 (Мэннинг, Жиру), 56:39 – 4:1.

Вратари: Луонго – Мразек.

Штраф: 11 – 17.

Броски: 26 (10+9+7) – 40 (9+14+17).

Наши: Дадонов (19:28/3/2), Мамин (12:48/1/0) – Проворов (26:45/6/-1).

4 марта. Майами. BB&T Center.

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