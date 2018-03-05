Дубль Дадонова помог "Флориде" обыграть "Филадельфию"

"Флорида" на своем льду выиграла у "Филадельфии" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). Это шестая подряд победа "Пантерз" и третье кряду поражение "Флайерз".
Дублем в составе хозяев отметился российский нападающий Евгений Дадонов.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Флорида" – "Филадельфия" – 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
Голы: Барков – 25 (бол., Яндл, Луонго), 2:41 – 1:0. ДАДОНОВ – 19 (Бьюгстад, Экблад), 14:49 – 2:0. ДАДОНОВ – 20 (Барков), 38:06 – 3:0. Юбердо – 20 (Макгинн), 42:47 – 4:0. Конекны – 17 (Мэннинг, Жиру), 56:39 – 4:1.
Вратари: Луонго – Мразек.
Штраф: 11 – 17.
Броски: 26 (10+9+7) – 40 (9+14+17).
Наши: Дадонов (19:28/3/2), Мамин (12:48/1/0) – Проворов (26:45/6/-1).
4 марта. Майами. BB&T Center.
Дадонов забросил 19-ю шайбу в сезоне. Видео //
Дадонов забросил 20-ю шайбу в сезоне. Видео
Sправедливый
ростовский свин, Согласен, что игроки друг друга дополняют, в т.ч. и Дадонов Баркова, но ... Не стоит считать, что Барков прибавил именно после появления Дадонова. Он прибавил, прежде всего, потому что ... ему положено было прибавить. ))) В том смысле, что ему в начале сезона всего то 22 года исполнилось. Человек растёт, собственно... )))
09:17
ростовский свин
дадонов очень хорош - это здорово что у него в партнерах барков,безусловно барков сильно помогает дадонову - какой пас отдал от своей синей прямо на ход и на крюк дадонову? но и барков прибавил с появлением дадонова,потому что классному игроку проще играть с классным.
08:00
gibson
HarryAngel на последнем ЧМ ты чем занимался? Там были и Панарин, и Дадонов. Кто звезда мы увидели.
07:56
HarryAngel
gibson ну да, панарин без кейна никак заиграть не может. мучается в час по чайной ложке. Тарасенко жутко переоценен. кроме кистевого - ноль. Так, забивала с пятого на десятое. В олимпийской сборной был пассажиром.. Даже лидером клуба назвать язык не поворачивается, если сравнивать с ковалчаком. Все это к тому, что в тройке Шипачев-Дадонов-Панарин - звезда именно Дадонов. на сегодня ИМХО
07:25
gibson
HarryAngel, когда он стал лучше Тарасенко? Что-то это все пропустили. И бы хотел посмотреть чтобы Дадонов наиграл в Коламбусе без Баркова, Юбердо и Трочека. А то, что он хорош так кто же спорит?
06:09
HarryAngel
Дадонов кладет дубли почти в каждом матче, набирает очки, но про не пишут так как про Панарина и Шипачева. Дадон уж всяко лучше этих двух и тарасенка впридачу.
05:42
gibson
Красавцы, вошли в восьмерку! А ведь по ходу сезона отставание чуть ли не 20 очков было. Но в следующем матче Тампа их слегка опустит на грешную землю:-) 6 побед подряд и 8 в последних 10 играх это слишком даже для сегодняшней Флориды:-)
02:58
igogohruhru
Дадонов реально крутой. Тихо так набирает очки почти в каждoм матче.
02:53
maks55555
Уверенная победа, здесь была ярко видна разница между Луонго и Мразеком, следующая игра Флориды будет интересна Тампа(г).
01:54