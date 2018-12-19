Дубль Дадонова помог "Флориде" обыграть "Баффало"

"Флорида" на выезде переиграла "Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). "Пантерз" одержал вторую победу кряду после серии поражений.

Российский нападающий "Флориды" Евгений Дадонов отметился дублем. В начале третьего периода он вывел свою команду вперед, реализовав буллит, а в концовке встречи поразил пустые ворота.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Баффало" - "Флорида" - 2:5 (1:0, 1:1, 0:4)

Голы: Скиннер - 25 (Айкел, Райнхарт), 3:48 - 1:0. Брауэр - 7 (Маккэн, Матесон), 29:17 - 1:1. Ристолайнен - 4 (Райнхарт, Скиннер), 31:08 - 2:1. Барков - 15 (бол., Яндл, Юбердо), 40:58 - 2:2. Дадонов - 15 (буллит), 43:30 - 2:3. Ватрано - 9 (Дадонов, Боргстрем), 44:42 - 2:4. Дадонов - 16 (п.в., Барков), 57:30 - 2:5.

Вратари: Хаттон (56:34 - 57:30) - Луонго.

Штраф: 11 - 11.

Броски: 32 (6+17+9) - 36 (9+11+16).

Наши: - - Дадонов (17.01/8/+3).

19 декабря. Баффало. KeyBank Center.