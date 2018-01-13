Дубль Дадонова не спас "Флориду" от поражения в матче с "Калгари"

"Калгари" обыграл "Флориду" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:2. Форвард "Флэймз" Микаэль Баклунд набрал в этой встрече 3 (1+2) очка.
В составе "Пантерз" дубль сделал нападающий Евгений Дадонов, который провел на площадке 20 минут 37 секунд. Россиянин был признан второй звездой поединка.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Флорида" - "Калгари" - 2:4 (0:0, 1:3, 1:1)
Голы: ДАДОНОВ - 8 (бол., Юбердо, Трочек), 20:27 - 1:0. Монахэн - 21 (Д. Хэмилтон, Джиордано), 21:00 - 1:1. Ткачак - 12 (Хэмоник, Баклунд), 30:38 - 1:2. Годро - 15 (бол., Монахэн, Баклунд), 36:15 - 1:3. ДАДОНОВ - 9, 53:03 - 2:3. Баклунд - 9 (п.в., Ткачак), 59:14 - 2:4.
Вратари: Раймер (58:02 - 59:14) - Риттих.
Штраф: 8 - 10.
Броски: 43 (12+19+12) - 29 (11+9+9).
Наши: Дадонов (20:37/8/-1) - -.
Майами. BB&T Center.