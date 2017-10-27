Дубль Дадонова и хет-трик Врбаты помогли "Флориде" разгромить "Анахайм"

"Флорида" уверенно обыграла "Анахайм" со счетом 8:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей две шайбы забросил нападающий Евгений Дадонов. Россиянин провел на льду 18 минут, за которые нанес четыре броска и заработал показатель полезности "+2". Отметим, что три шайбы в этой встрече забросил Радим Врбата, по 3 (1+2) очка набрали Александр Барков и Винсен Трочек.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Флорида" – "Анахайм" – 8:3 (3:1, 3:0, 2:2)