Дубль Бержерона помог "Бостону" обыграть "Детройт"

"Бостон" одержал победу над "Детройтом" в матче регулярного чемпионата НХЛ – 3:1. В составе "Брюинз" дублем отметился Патрис Бержерон.
Российский вратарь Антон Худобин не принимал участия в этой встрече.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Бостон" – "Детройт" – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
Голы: Маршан – 15 (бол., Бэкес, Пастрняк), 13:37 – 1:0. Нильсен – 9 (мен., Хелм), 14:38 – 1:1. Бержерон – 9 (Маршан, Пастрняк), 46:11 – 2:1. Бержерон – 10 (п.в., Маршан, Бэкес), 59:46 – 3:1.
Вратари: Раск – Ховард (58:53 – 59:46).
Штраф: 4 – 4.
Броски: 26 (11+9+6) – 31 (6+13+12).
Наши: Худобин – -.
23 декабря. Бостон. TD Garden.
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