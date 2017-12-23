Дубль Бержерона помог "Бостону" обыграть "Детройт"

"Бостон" одержал победу над "Детройтом" в матче регулярного чемпионата НХЛ – 3:1. В составе "Брюинз" дублем отметился Патрис Бержерон.

Российский вратарь Антон Худобин не принимал участия в этой встрече.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Бостон" – "Детройт" – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Голы: Маршан – 15 (бол., Бэкес, Пастрняк), 13:37 – 1:0. Нильсен – 9 (мен., Хелм), 14:38 – 1:1. Бержерон – 9 (Маршан, Пастрняк), 46:11 – 2:1. Бержерон – 10 (п.в., Маршан, Бэкес), 59:46 – 3:1.

Вратари: Раск – Ховард (58:53 – 59:46).

Штраф: 4 – 4.

Броски: 26 (11+9+6) – 31 (6+13+12).

Наши: Худобин – -.

23 декабря. Бостон. TD Garden.

Турнирная таблица – здесь