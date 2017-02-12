Дубль Бернса принес "Сан-Хосе" волевую победу над "Нью-Джерси"

"Нью-Джерси" в домашнем матче регулярного чемпионата проиграл "Сан-Хосе". В составе "Акул", которые прервали четырехматчевую безвыигрышную серию, дублем отметился защитник Брент Бернс.

Российский форвард "Дьяволов" Сергей Калинин провел на льду более 12 минут и заработал 2 минуты штрафа.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нью-Джерси" – "Сан-Хосе" – 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)

Голы: Паренто – 13 (Холл, Юсефсон), 11:42 – 1:0. Бернс – 23 (Торнтон, Мартин), 22:27 – 1:1. Бернс – 24 (Лабанк, Павелски), 27:46 – 1:2. Торнтон – 5 (Власик, Лабанк), 31:22 – 1:3. Хертл – 6 (п.в., Браун, Уорд), 58:36 – 1:4.

Вратари: Шнайдер (57:31 – 58:36) – Джонс.

Штраф: 17 – 9.

Броски: 22 (3+12+7) – 38 (19+7+12).

Наши: Калинин (1/-1/12:21) – -.