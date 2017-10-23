Дубль Берчи и передача Бурмистрова помогли "Ванкуверу" обыграть "Детройт"

"Ванкувер" обыграл "Детройт" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Кэнакс" одержали вторую победу подряд, в то время как хозяева льда проиграли в четвертый раз кряду.
В составе победителей дубль оформил Свен Берчи, по шайбе забросили Дерек Дорсетт и Джейк Виртанен. Форвард Александр Бурмистров отметился голевой передачей в этой встрече. Он провел на льду 13 минут, за которые нанес один бросок, провел два силовых приема и заработал показатель полезности "+1". На его счету уже 4 (1+3) очка в 7 играх сезона.
Единственную шайбу у "Детройта" забросил Энтони Манта. Напомним, что нападающий Евгений Свечников пропускает матчи "Ред Уингз" из-за травмы.
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Детройт Ред Уингз
- НХЛ
- Ванкувер Кэнакс
- Александр Бурмистров
- Евгений Свечников
- Свен Берчи
- Джейк Виртанен
- Дерек Дорсетт
- Энтони Манта
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