Дубль Баркова помог "Флориде" победить "Ванкувер", "Бостон" без Худобина обыграл "Детройт"

"Флорида" обыграла "Ванкувер" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:1. Две шайбы в этой встрече на счету нападающего Александра Баркова. Россиянин Евгений Дадонов провел на площадке 19 минут 46 секунд и нанес 6 бросков по воротам.
В других играх "Оттава" обыграла "Нью-Джерси" - 5:3, а "Детройт" уступил "Бостону" - 2:3. Голкипер "Брюинз" Антон Худобин участия во игре не принимал.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Флорида" - "Ванкувер" - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Макгинн - 7 (бол.), 16:28 - 1:0. Гранлунд - 8 (мен., Саттер), 31:40 - 1:1. Барков - 17 (Пайсик, Бьюгстад), 36:08 - 2:1. Барков - 18 (п.в., Трочек, Экблад), 59:18 - 3:1.
Вратари: Сятери - Маркстрем (58:27 - 59:18, 59:39).
Штраф: 2 - 8.
Броски: 40 (16+13+11) - 27 (9+6+12).
Наши: Дадонов (19:46/6/1) - -.
7 февраля. Майами. BB&T Center.
"Оттава" - "Нью-Джерси" - 5:3 (3:1, 2:1, 0:1)
Голы: Зэйджак - 8 (Ноесен), 1:57 - 0:1. Хоффман - 14 (бол., Дюшен, Карлссон), 13:35 - 1:1. Дидоменико - 5 (бол., Сиси, Дзингел), 14:33 - 2:1. Дюшен - 13 (Хоффман, Клаессон), 18:58 - 3:1. Уайт - 1 (Шабо, Дюшен), 28:43 - 4:1. Холл - 19 (бол., Заха, Палмиери), 30:54 - 4:2. Смит - 4 (Пажо, Бэрроуз), 39:12 - 5:2. Палмиери - 11 (Заха, Вуд), 45:12 - 5:3.
Вратари: Андерсон - Кинкейд (Лэк, 28:43, 58:14).
Штраф: 15 - 13.
Броски: 32 (16+13+3) - 33 (11+14+8).
7 февраля. Оттава. Canadian Tire Centre.
"Детройт" - "Бостон" - 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
Голы: Фрк - 9 (бол., Крунвалль, Зеттерберг), 22:08 - 1:0. Керали - 4 (Пастрняк, Хейнен), 32:11 - 1:1. Крейчи - 10 (Дебраск, Спунер), 34:17 - 1:2. Хейнен - 12 (Керали, Чарник), 48:21 - 1:3. Нильсен - 12 (Фрк, Ларкин), 58:36 - 2:3.
Вратари: Ховард (57:19 - 58:36, 58:58) - Раск.
Штраф: 6 - 6.
Броски: 28 (7+5+16) - 31 (13+11+7).
7 февраля. Детройт. Little Caesars Arena.
Дополнительная информация
- Нью-Джерси Дэвилз
- Бостон Брюинз
- Оттава Сенаторз
- Детройт Ред Уингз
- НХЛ
- Флорида Пантерз
- Ванкувер Кэнакс
- Евгений Дадонов
- Антон Худобин
- Александр Барков-мл. (хоккеист)
bezik
ростовский свин, у Флориды проблемы с финансами. Владелец ограничивает сам потолок зарплат, поэтому усиления особо ждать не приходится. Ну и пора капитана менять, как бы ни был суров Маккензи
09:42
ростовский свин
перестройка идет пантерам на пользу - барков -топ.элитный двухсторонний центр.Если в начале сазона тащило только его звено с трочеком и дадоновым. сейчас еще другие звенья понаиграли,интересно выглядит -мальгин, экблад -яндл топовые защитники, бывший вратарь витязя -сятери - неожиданно надежен.На следующий год я жду от флориды прорыва- генменеджеры и тренер похоже выбрали правильный курс.
08:44
shurikfromkaragay
Чикака проиграла конкуренту. дома. днище после трейда Панарина.
07:26
bezik
А Флорида все ближе к зоне ПО. И учитывая кризис команд Метро, вполне может цепляться за уайлд кард
06:59