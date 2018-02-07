Дубль Баркова помог "Флориде" победить "Ванкувер", "Бостон" без Худобина обыграл "Детройт"

"Флорида" обыграла "Ванкувер" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:1. Две шайбы в этой встрече на счету нападающего Александра Баркова. Россиянин Евгений Дадонов провел на площадке 19 минут 46 секунд и нанес 6 бросков по воротам.

В других играх "Оттава" обыграла "Нью-Джерси" - 5:3, а "Детройт" уступил "Бостону" - 2:3. Голкипер "Брюинз" Антон Худобин участия во игре не принимал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Флорида" - "Ванкувер" - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Макгинн - 7 (бол.), 16:28 - 1:0. Гранлунд - 8 (мен., Саттер), 31:40 - 1:1. Барков - 17 (Пайсик, Бьюгстад), 36:08 - 2:1. Барков - 18 (п.в., Трочек, Экблад), 59:18 - 3:1.

Вратари: Сятери - Маркстрем (58:27 - 59:18, 59:39).

Штраф: 2 - 8.

Броски: 40 (16+13+11) - 27 (9+6+12).

Наши: Дадонов (19:46/6/1) - -.

7 февраля. Майами. BB&T Center.

"Оттава" - "Нью-Джерси" - 5:3 (3:1, 2:1, 0:1)

Голы: Зэйджак - 8 (Ноесен), 1:57 - 0:1. Хоффман - 14 (бол., Дюшен, Карлссон), 13:35 - 1:1. Дидоменико - 5 (бол., Сиси, Дзингел), 14:33 - 2:1. Дюшен - 13 (Хоффман, Клаессон), 18:58 - 3:1. Уайт - 1 (Шабо, Дюшен), 28:43 - 4:1. Холл - 19 (бол., Заха, Палмиери), 30:54 - 4:2. Смит - 4 (Пажо, Бэрроуз), 39:12 - 5:2. Палмиери - 11 (Заха, Вуд), 45:12 - 5:3.

Вратари: Андерсон - Кинкейд (Лэк, 28:43, 58:14).

Штраф: 15 - 13.

Броски: 32 (16+13+3) - 33 (11+14+8).

7 февраля. Оттава. Canadian Tire Centre.

"Детройт" - "Бостон" - 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Голы: Фрк - 9 (бол., Крунвалль, Зеттерберг), 22:08 - 1:0. Керали - 4 (Пастрняк, Хейнен), 32:11 - 1:1. Крейчи - 10 (Дебраск, Спунер), 34:17 - 1:2. Хейнен - 12 (Керали, Чарник), 48:21 - 1:3. Нильсен - 12 (Фрк, Ларкин), 58:36 - 2:3.

Вратари: Ховард (57:19 - 58:36, 58:58) - Раск.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 28 (7+5+16) - 31 (13+11+7).

7 февраля. Детройт. Little Caesars Arena.