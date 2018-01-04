Дубль Атанасиу принес "Детройту" победу над "Оттавой"

"Детройт" в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл "Оттаву" со счетом 2:1. Дубль (включая победный гол) на счету Андреаса Атанасиу. Добавим, что 23-летний канадец также не реализовал буллит.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Детройт" - "Оттава" - 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
Голы: Атанасиу - 7 (Манта, Фрк), 11:15 - 1:0. Дзингел - 10, 40:39 - 1:1. Атанасиу - 8 (Ларкин), 60:06 - 2:1.
Нереализованный буллит: Атанасиу (50:41, Детройт Ред Уингз).
Вратари: Ховард - Андерсон.
Штраф: 4 - 4.
Броски: 35 (11+11+12+1) - 34 (14+11+9+0).
Наши: - - -.
4 января. Детройт. Little Caesars Arena.
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