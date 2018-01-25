Дрю Даути: "Ткачак станет самым ненавистным игроком НХЛ"

Защитник "Лос-Анджелеса" Дрю Даути заявил, что в лиге никто не любил молодого форварда "Калгари" Мэттью Ткачака за его задиристость. Однако хоккеист отметил, что нападающий "Флэймз" способен завести свою команду в нужный момент.

– Уверен, что Ткачак станет самым ненавистным игроком НХЛ, – цитирует Sportsnet Даути. – Многие мои друзья в разных командах считают также. Они не любят его. Но, с другой стороны, это его стиль. Своей игрой, своим поведением он заводит команду, после чего встреча может перевернуться в другую сторону.

Напомним, что 20-летний Ткачак проводит второй сезон в НХЛ. В лиге он отыграл в 122 встречах, набрал 80 (27+53) очков и 147 минут штрафного времени. "Калгари" выбрал его на драфте-2016 под общим шестым номером.