Дрю Даути: "Овечкин и Кросби поставят меня в дурацкое положение в Матче звезд НХЛ"

Защитник "Лос-Анджелеса" Дрю Даути в преддверии Матча звезд НХЛ-2017 заявил, что команде Тихоокеанского дивизиона будет сложно справиться с нападающими Александром Овечкиным и Сидни Кросби из Столичного дивизиона.

– С Овечкиным и Кросби будет тяжело, – приводит официальный сайт НХЛ слова Даути. – Надо будет выпускать наших лучших игроков, которым придется их закрывать. Думаю, что по крайней мере один раз они меня в дурацкое положение точно поставят. Иногда, когда играешь против ребят такого калибра, надо просто снять перед ними шляпу и принять как данность то, что они из тебя дурака сделают.