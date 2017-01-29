11:59 | ХОККЕЙ — НХЛ

Дрю Даути: "Овечкин и Кросби поставят меня в дурацкое положение в Матче звезд НХЛ"

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Защитник "Лос-Анджелеса" Дрю Даути в преддверии Матча звезд НХЛ-2017 заявил, что команде Тихоокеанского дивизиона будет сложно справиться с нападающими Александром Овечкиным и Сидни Кросби из Столичного дивизиона.

– С Овечкиным и Кросби будет тяжело, – приводит официальный сайт НХЛ слова Даути. – Надо будет выпускать наших лучших игроков, которым придется их закрывать. Думаю, что по крайней мере один раз они меня в дурацкое положение точно поставят. Иногда, когда играешь против ребят такого калибра, надо просто снять перед ними шляпу и принять как данность то, что они из тебя дурака сделают.

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Материалы REN-TV

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