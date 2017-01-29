Дрю Даути: "Новый формат Матча звезд НХЛ заставляет выкладываться на льду"

Защитник "Лос-Анджелеса" Дрю Даути после мастер-шоу в рамках Матча звезд НХЛ-2017 заявил, что ему нравится новый формат звездного уик-энда. Он отметил, что игры "три на три" получаются более зрелищными.

– Новый формат Матча звезд НХЛ намного лучше, – приводит официальный сайт лиги слова Даути. – Его преимущество в том, что, если не станешь выкладываться на 100 процентов, будешь выглядеть очень и очень глупо. Играя "три на три", спрятаться на льду невозможно, и это и заставляет каждого действовать с максимальной самоотдачей. Думаю, мы покажем болельщикам и НХЛ отличное шоу.