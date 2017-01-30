Дрю Даути: "Мы проиграли, но сдержали Овечкина и Кросби"

Защитник "Лос-Анджелеса" Дрю Даути после Матча звезд НХЛ-2017 отметил, что команда Тихоокеанского дивизиона смогла сдержать нападающих Александра Овечкина и Сидни Кросби.

– Я думаю, что мы закрыли Овечкина с Кросби в этом матче, – приводит официальный сайт НХЛ слова Даути. – Мы проиграли, но эти двое не забросили ни одной шайбы (смеется). На самом деле в Тихоокеанском дивизионе у многих команд отличная оборона, клубы зачастую действуют в оборонительной манере, так что мы привыкли закрывать бомбардиров других команд.