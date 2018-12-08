Дрю Даути: "Лос-Анджелес" выглядит жалко, нам стыдно"

Защитник "Лос-Анджелеса" Дрю Даути выразил недовольство игрой команды в этом сезоне. Напомним, что "Кингз" занимают последнее место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 10 побед в 29 встречах. 29-летний Даути набрал 16 (2+14) очков в 29 играх, при показателе полезности "-9".

– Мы выглядим жалко, нам стыдно, мы расстроены, – цитирует Даути официальный сайт НХЛ. – Одно дело проигрывать, когда команда бьется. Это еще терпимо, что-то хорошее все-таки получается. И совсем другое дело, когда ничего не получается, команда не выкладывается.

Это недопустимо. Каждый из нас должен постараться, чтобы мы смогли справиться с этим спадом. Усилий трех или четырех ребят будет мало.